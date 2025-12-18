에어비앤비, 2026년 여행 트렌드 전망

[헤럴드경제=함영훈 기자] 2026년엔 초단기 해외여행이 트렌드를 주도할 것이라는 전망이 나왔다. 에어비앤비가 18일 2026년 여행 트렌드 전망을 공개했다.

여행자들이 한정된 시간 내 특별한 경험을 추구함에 따라, 현지 분위기를 생생하게 느낄 수 있는 몰입형 체험이 인기를 끌 것으로 내다봤다.

자연 속에서 회복과 재충전을 추구하는 여행, 뮤직 페스티벌 등 글로벌 이벤트를 계기로 한 목적형 여행 부각, ‘나를 찾는 여행(Self-discovery)’ 인기, 직접 체험하고 참여하는 미식 여행 확대 등 경향도 나타날 것으로 예측했다. 다음은 에어비엔비의 2026년 예상되는 여행 트렌드.

▶짜릿한 모험 향한 초단기 여행

Z세대를 중심으로 1~2일짜리 해외여행이 확산되며 ‘짧은 여행’이 새로운 여행 트렌드로서 주목받고 있다. 이러한 흐름 속에서 초단기 해외여행 수요는 장기 휴가 수요보다 빠르게 성장하고 있다.

틱톡을 중심으로 확산된 당일치기 여행 트렌드의 영향으로, 젊은 여행자들은 에너지 넘치는 문화적 경험을 찾아 대륙을 넘나들고 있다.

이들은 연차를 내고 제한된 시간 동안 최대한 많은 체험을 즐기기 위해 음악, 댄스, 역사적 명소, 현지 음식을 모두 경험할 수 있는 도시를 선택하며, 여유로운 해변 휴양지 대신 생동감 넘치는 도시를 선호하는 경향을 보인다.

단기여행은 근거리를 뜻한다. 중남미에선 멕시코시티, 아르헨티나 부에노스아이레스, 브라질 주앙페소아, 마세이오, 동아시아에선 대한민국 부산, 태국 코사무이, 일본 나가노 남유럽 및 북아프리카는 모로코 마라케시, 북부유럽에선 스웨덴 스톡홀름이 짜릿한 단기 감성여행지로 선정됐다.

▶사회에서 받은 스트레스 자연에서 해소..스테디 셀러

“햐~ 이 풍경 보니 속이 시원하구나.”

자연이 주는 힐링 효과는 시대가 흘러도 변함이 없다. 2026년에는 전 세계 국립공원에 대한 검색량과 관심이 눈에 띄게 증가하고 있다. 각국의 국립공원으로 지정된 곳은 이미 현지인과 개척자들에게 검증이 된 곳이므로 믿고 가는 것이다.

에어비엔비 데이터 분석결과, 2026년 미국 내 국립공원 인근 숙소‘ 검색량이 전년 동기 대비 35% 증가했다. 그레이트스모키산맥 국립공원은 2026년 전 세계적으로 가장 인기 있는 여행지 중 하나로, 특히 나 홀로 여행객들 사이에서 검색량이 135% 이상 증가했다.

자연 및 아웃도어 체험은 전체 체험 카테고리 중 가장 높은 예약률을 보이고 있다. 자연과 직접 교감하는 ‘터치 그래스(Touch grass)’ 움직임이 인기를 끌며 틱톡에만 #touchgrass 해시태그가 달린 게시물이 8만 5000건을 넘어섰다.

이밖에, 그리스 크레타섬(사마리아 협곡 국립공원 인근), 인도 고아(바그완 마하비르 보호구역 및 몰렘 국립공원 인근), 이탈리아 사르데냐섬(젠나르젠투 국립공원 인근), 인도네시아 자카르타(우중쿨론 국립공원 인근)이 에어비엔비에 의해 추천됐다.

▶일생일대의 이벤트를 찾아 해외로 떠나는 팬들

내년 가장 많이 검색된 여행 날짜와 도시 중 65%가 동계 올림픽, FIFA 월드컵, 카니발, 코첼라 등 주요 문화·스포츠·음악 이벤트와 맞물려 있는 것으로 확인된다. 원하는 이벤트를 직접 경험하려는 여행자들은 ‘일생일대의 순간’을 찾아 입장권과 여권을 들고 전 세계 곳곳으로 떠나고 있다. 다음은 여행 수요가 급증한 주요 도시들이다.

브라질 리우데자네이루는 카니발 기간의 검색량이 360% 이상, 미국 캘리포니아주 인디오는 코첼라 주말 검색량이 245% 이상 증가했다. 미국 루이지애나주 뉴올리언스의 마르디 그라 기간의 검색량이 195% 이상 증가했다. 이탈리아 밀라노·코르티나는 2026 동계 올림픽 개최 기간의 검색량이 185% 이상 증가했다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개최 도시들은 대회 개최 기간의 검색량이 40% 이상 증가했다. 미국 네바다주 라스베이거스는 EDC 라스베이거스가 열리는 기간의 검색량이 15% 이상 증가했다.

▶이성친구가 어떨땐 여행에선 귀찮은 존재...다시 나홀로

연인 관계보다 자기 발견을 중시하는 온라인 담론이 확산하면서 나 홀로 여행이 다시 주목받고 있다.

나 홀로 여행자들은 차세대 인기 여행지를 직접 발굴하고 있으며, 미국 캘리포니아주의 아이딜와일드, 도미니카공화국의 라알타그라시아, 노르웨이의 트롬쇠 등은 검색량이 세 자릿수 이상 급증했다.

이들은 아름다운 경관 속에서 느린 속도로 자신을 돌아볼 수 있는 여행지에 특히 매력을 느끼는 것으로 나타났다. 나 홀로 여행객이 꼽은 올해 가장 매력적인 여행지는 포르투갈 알가르브, 스페인 코스타 델 솔, 미국 플로리다주 플로리다키스, 미국 캘리포니아주 아이딜와일드,

스코틀랜드 인버네스, 프랑스 이제르, 노르웨이 트롬쇠 등이다.

▶내 손으로 만들고 즐기는 미식 여행

2026년에는 베이킹 클래스와 와인 테이스팅을 중심으로 미식 여행에 대한 관심이 더 높아질 것으로 보인다. 실제로 파리의 크루아상 베이킹 클래스 등과 같은 식음료 체험은 에어비앤비에서 가장 많이 예약되는 체험 중 하나다.

이와 함께 와인 산지를 찾는 여행자 또한 늘어나면서, 와인 산지의 2026년 예약률 및 위시리스트 추가량이 큰 폭으로 상승했다.

와인 여행지로 인기를 끌고 있는 곳은 인도 벵갈루루, 미국 뉴욕주 핑거레이크스, 호주 멜버른, 미국 미시간주 트래버스시티, 프랑스 바르 등이고, 베이커리 여행지로는 튀르키예 이스탄불, 포르투갈 리스본, 프랑스 파리 등이 추천됐다.