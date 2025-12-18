서울시 ‘제야의 종’ 타종행사 참여 타종인사 11명 발표

[헤럴드경제=박병국 기자] 등굣길 학생들에게 무료로 빵을 나누줘 빵쟁이 아재로 불리느 김쌍식 씨, 심폐소생술로 2차례나 행인과 승객을 구조한 버스기사’ 정영준씨, 지뢰로 다리를 잃었지만 장애인 조정 선수로 활약 중인’ 하재헌 씨….

서울시는 31일 자정, 종로구 보신각에서 열리는 2025년 새해맞이 ‘제야(除夜)의 종’ 타종행사에 참여할 11명의 타종인사를 발표했다. 선정된 시민대표들은 보신각에서 새해를 알리는 33번의 타종에 직접 참여하게 된다. 이번 타종인사는 시민 공모와 추천을 통해 선정되었으며, 서울시 출입기자 10명으로 구성된 ‘타종인사 추천위원회’의 추천을 거쳤다.

이번에 선정된 타종인사들은 우리 사회 각계각층에서 귀감이 되는 활동을 펼친 시민들이다. 새해 희망의 메시지를 전할 수 있는 얼굴들이 선정됐다.

앞서 언급한 3명 외에도 ‘25년간 생명의 전화 상담을 이어온’ 김귀선 씨, ‘15년간 도시락 배달봉사를 진행한’ 이복단 씨, ‘대한민국 계주 첫 세계 금메달 리스트’ 나마디 조엘 진 씨, ‘우리 기술로 만든 누리호 발사성공을 주도한’ 박종찬 씨, ‘노면 색깔 유도선을 개발한’ 윤석덕 씨도 타종에 나선다.

또한 ‘지속적인 자선활동으로 선한 영향력을 끼치는’ 션과 ‘한국 대중음악의 산증인’ 가수 양희은 씨, ‘공감과 연대에 대해 이야기하는’ 작가 정세랑 씨도 타종인사로 선정됐다.

김태희 서울시 문화본부장은 “2025년 제야의 종 타종을 통해 우리 사회의 각 분야에서 한해동안 열심히 살아오신 시민들께 따뜻한 위로와 희망을 드리기 기대한다”고 말했다.