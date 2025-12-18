관악구청
서울 관악구 <행정4급 승진내정자>▲기획예산과장 김영미 ▲청년정책과장 이유영

<행정5급 승진내정자>▲예산팀장 김종진(기획예산과) ▲재산관리팀장 엄혜경(재무과) ▲청년정책팀장 강진호(청년정책과) ▲문화관광팀장 최선희(문화관광체육과) ▲교통행정팀장 이은주(교통행정과) ▲가로정비팀장 송민석(도시관리과)

<회복지5급 승진내정자> ▲복지1팀장 전미경(삼성동)


