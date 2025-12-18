‘엔블로’ 3상서 인슐린 저항성∙지방축적 낮춰

대웅제약 당뇨신약 ‘엔블로정’(이나보글리플로진 성분)이 중국 임상에서 혈당조절을 넘어 인슐린대사까지 개선하는 것으로 나타났다.

18일 대웅에 따르면, 중국인 대상 임상 3상에서 인슐린 저항성 및 지방축적 지표 개선이 확인됐다.

임상은 제2형 당뇨환자 340명을 대상으로 진행됐다. 기존 치료제인 ‘메트포르민’으로 혈당이 충분히 조절되지 않는 환자에게 24주 동안 엔블로정(0.3mg) 또는 ‘다파글리플로진’(10mg)을 병용 투여해 치료효과를 비교했다.

그 결과, 엔블로정 투여군(-1.57)은 인슐린저항성(HOMA-IR) 수치가 다파글리플로진(-1.21) 대비 약 30% 더 감소됐다. 인슐린 저항성이 낮다는 것은 같은 양의 인슐린으로도 혈당을 더 잘 처리한다는 의미다. 수치가 낮아질수록 체중증가와 지방축적 위험을 줄이는데 긍정적 영향을 준다.

또 인슐린 분비와 지방축적과 관련된 지표인 공복 C-펩타이드 수치도 엔블로 투여군(-103.8 pmol/ℓ)이 다파글리플로진 투여군(-70.5 pmol/ℓ) 보다 감소폭이 47% 더 컸다. 이는 지방이 과도하게 쌓이는 위험을 낮추는데 도움이 되는 것으로 해석된다. 즉, 엔블로가 혈당만 낮추는 게 아니라 대사기능 전반을 건강하게 만드는데 도움을 줄 수 있다는 것을 의미한다고 대웅 측은 해석했다.

이런 연구 결과는 미국 애틀랜타에서 최근 열린 ‘2025 미국비만학회’에서 포스터로 발표됐다. 중국 베이징대 인민병원 지리농 교수가 책임연구자로, 가오레이리 교수가 포스터 주저자로 참여했다.

대웅제약은 “이번 결과를 통해 아시아 환자에게 적합한 맞춤형 치료근거를 확보하게 됐다. 이를 기반으로 비만·대사질환 등 적응증 확장 연구와 글로벌 시장진입을 가속화할 계획”이라 했다.

국산 36호 신약인 엔블로는 2023년 5월 국내에서 발매됐다.