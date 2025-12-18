[헤럴드경제=문영규 기자] 국민의힘 대선 후보였던 김문수 전 고용노동부 장관이 한동훈 전 국민의힘 대표와 팔짱을 끼며 손을 꼭 잡고 “국가로서나 우리 당으로서나 보배”라고 말했다.

18일 정치권에 따르면 김 전 장관은 지난 17일 국민의힘 수도권 전·현직 당협위원장 모임인 ‘이오회’에 참석해 한 전 대표의 손을 잡고 “(당에서) 보배를 자른다고 한다. 이런 사람 자르면 안 되겠죠”라고 했다.

그는 “이런 보배가 또 어디 있느냐. 다른 데 나가면 인재로 영입해야 할 사람”이라고 거듭 강조했다.

그러면서 “지금부터 내년 (지방)선거 때까지 우리가 계속 사람을 영입해서 모셔 오고 사람을 찾아내고 하나로 뭉쳐야만 이기겠다”고 말했다.

한 전 대표도 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에 김 전 장관과 손을 잡은 사진을 올렸다. 그는 “김문수 선배님과 함께 우리 당의 미래와 화합을 얘기했다”고 썼다.

한편 국민의힘 당무감사위는 지난 16일 막말 논란이 일고 있는 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원에 대해 당원권 정지 2년의 중징계를 당 윤리위원회에 권고했다.

당무감사위는 한 전 대표 가족이 연루된 것으로 알려진 이른바 ‘당원게시판’ 사건과 관련한 조사도 진행 중이다.

김 전 장관의 이번 발언은 당무감사위가 친한계를 대상으로 징계 절차가 진행되는 상황을 겨냥한 것이 아니냐는 관측도 나온다.