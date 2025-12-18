2025 연구행정 컨퍼런스 ‘선진화 우수사례’ ‘연구행정 전문가 인증제’로 연구몰입 지원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] UNIST(총장 박종래)가 국내 최초로 연구행정을 단순 행정 지원이 아닌 연구 성과를 함께 만드는 전문적 R&D 파트너로 정립했다. 연구자 요청을 사후 처리하던 기존 방식에서 벗어나 연구 기획 단계부터 성과 도출까지 전 과정에 연구행정이 참여하는 체계를 구축한 것이다.

이 같은 혁신적 노력은 17일 과학기술정보통신부 주최 ‘2025 연구행정 컨퍼런스’에서 ‘연구행정 선진화 우수사례’로 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상을 수상하는 것으로 이어졌다.

UNIST는 연구몰입환경 조성을 위해 연구현장과 같은 언어로 소통하는 지원 구조를 마련하고, ‘연구행정의 날’을 제정해 연구행정의 역할과 가치를 공식화했다.

‘일류 연구행정 없이 초일류 연구 없다’를 기치로 KAIST, POSTECH, 고려대, 한국산업기술기획평가원, 한국생명공학연구원 등 대학 및 연구기관과 함께 최상의 연구행정 방안을 토론하는 ‘연구행정 지식잔치’를 지난해부터 개최해 전국 단위 지식공유 플랫폼으로 발전시켰다. 연구행정을 공공적 전문 영역으로까지 확장한 사례다.

또 연구 전 과정을 포괄하는 ‘연구행정 전문가 인증제’도 도입해 연구행정을 독립된 전문 직무로 확립했다. 연구행정 인력을 연구자 언어를 이해하는 동반자로 해 연구자가 행정 부담을 덜고 연구에 집중할 수 있는 환경을 만든 것이다. 이 같은 연구행정 선진화 모델은 정부 정책 논의와 제도화 과정에도 반영됐다.

박종래 UNIST 총장은 “우수한 연구 성과는 현장을 이해하는 연구행정이 뒷받침될 때 가능하다”며 “연구자가 연구에만 집중할 수 있도록 연구행정의 전문성과 역할을 지속적으로 강화하겠다”고 밝혔다.