[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 18일 대전·충남 더불어민주당 의원들을 만나 내년 6월 지방선거 전 대전·충남 통합의 필요성을 언급했다. 통합 후 새로운 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 여당의원들의 협조를 구했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑을 내고 이 대통령이 대전·충남 더불어민주당 의원들과 오찬 간담회를 갖고 “대전·충남 통합의 정책적 판단이 필요하다”고 했다면서 이같이 밝혔다.

이 대통령이 통합을 제시한 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 5일 충남 타운홀미팅에서 “국정을 책임지는 사람 입장에서 대전·충남이 모범적으로 통합했으면 한다”고 말하기도 했다.

이 대통령은 이날 간담회에서 “해야 할 일이 정말 많다면서 지방정부의 통합이 쉽지 않지만 복잡한 정치적 이해관계를 넘어서는 정책적 판단이 필요하다”면서 “대한민국의 미래를 견인한다는 점에서 역사적인 문제이자 수도권 과밀화 문제에 대한 대안으로 (대전충남의)통합을 고려해봐야 한다”고 했다.

이에 대해 박정현 대전시당위원장도 수도권 초과밀화 문제에 공감한다면서 균형 성장의 길과 통합의 길에 놓인 대전·충남 통합의 경제적 효과에 대해 살펴볼 필요가 있다고 답했다고 강 대변인은 전했다.

이 대통령은 이어 수도권 집중 문제를 해결하는 건 가장 중요한 과제라면서 과밀화 해법과 균형 성장을 위해 대전과 충청의 통합이 물꼬를 트는 역할을 할 수 있을 것이라고 제안했다.

그러면서 “대한민국 균형 성장과 재도약의 중심지로서 행정기관 소재지나 명칭 등의 문제도 개방적이고 전향적으로 해결하자”고 했다고 강 대변인이 전했다.

아울러 이 대통령은 다가오는 지방선거에 통합된 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 중앙정부 차원에서 실질적이고 실효적인 행정 조력을 해야 한다고 강조했다.

대전·충남 통합 논의는 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사가 지난해 11월 꺼냈다. 이를 추진하기 위해 국민의 힘은 ‘대전충남특별시 설치 특별법’은 올해 10월 발의하기도 했다.

목표로 한 통합 특별법 처리 시한은 내년 3월로 이때까지 법안이 통과되면 내년 6월 지방선거에서 통합 자치단체장을 뽑는것도 가능하다.

하지만 정치권에서는 이 대통령이 강훈식 대통령실 비서실장의 첫 통합 자치단체장 출마에 힘을 실어주는 것이라는 시각도 나온다.