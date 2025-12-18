윤진식 회장, 공군 제15특수임무비행단 방문 “장병들 헌신과 노고에 깊이 감사”

[헤럴드경제=서재근 기자] 윤진식 한국무역협회 회장이 연말을 맞아 육·해·공군 자매결연 부대를 방문하여 장병들을 격려하고 위문금을 전달했다.

18일 한국무역협회에 따르면 윤진식 한국무역협회 회장은 전날 경기도 성남시에 위치한 공군 제15특수임무비행단을 찾아 장병들의 노고를 격려하고, 단장인 이현희 준장을 만나 위문금을 전달했다.

윤 회장은 “올해 대내외적으로 불확실한 상황 속에서 우리 무역이 좋은 실적을 달성할 수 있었던 여러 요인 가운데 하나가 K-방산이어서 이번 방문이 예년에 비해 뜻깊다”라며 “영공방위에 전념하고 있는 15비행단 장병들의 헌신과 노고에 깊이 감사드리며 앞으로도 지속적인 교류와 지원을 이어가겠다”라고 말했다.

한편, 한국무역협회는 지난 16일과 18일에 각각 경기도 평택시 해군 제2함대사령부(1999년 결연)와 경기도 화천군 육군 제7보병사단(1968년 결연)을 찾아 위문금을 전달했다.