[헤럴드경제=홍석희 기자] 크리스마스와 연말연시를 앞두고 완구업계가 성수기 마케팅에 총력전을 펼치고 있다. 어린이 선물 수요가 집중되는 12월은 연간 매출을 좌우하는 핵심 시기인 만큼, 주요 완구업체들은 신작 IP를 전면에 내세우는 한편 장수 브랜드의 합체·한정판 제품을 앞세워 소비자 공략에 나서는 모습이다.

콘텐츠 전문 기업 초이락컨텐츠컴퍼니(대표 최종일)는 크리스마스 시즌을 맞아 신작과 스테디셀러를 결합한 대규모 완구 라인업을 선보이며 본격적인 연말 판매전에 돌입했다. 올여름 ‘캐릭터 라이선싱페어 2025’에서 트레일러 영상으로 처음 공개된 신규 IP ‘피닉스맨’의 첫 완구 라인업인 ‘스텀’, ‘블레이커’, ‘폴더블 다이렉터’가 오는 13일부터 전국 대형마트를 통해 순차 출시된다.

초이락은 신작 ‘피닉스맨’을 전면에 내세우는 동시에, 대표 브랜드인 ‘헬로카봇’과 ‘터닝메카드 갓’의 신제품을 함께 투입하는 ‘투 트랙 전략’을 구사한다. ‘헬로카봇’은 TV 애니메이션 시즌16의 결정판으로 소개된 카봇왕과 수호기사들의 최종 합체 완구 ‘그랜드 카봇GX’와 이를 기반으로 완성도를 높인 ‘그랜드 카봇GX 한정판’을 크리스마스 핵심 상품으로 선보인다.

‘터닝메카드 갓’은 라이벌 구도를 형성한 7종의 초강력 메카니멀 ‘얼티밋 세븐’ 가운데 핵심 멤버를 완구화한 ‘아칸’, ‘베가볼트’, ‘에반’, ‘그리핑크스(그리폰+스핑크스)’ 등을 연말 시장에 투입한다.

신작 ‘피닉스맨’은 초이락이 처음 선보이는 히어로물 IP다. 미래 히어로를 꿈꾸는 소년 차현우가 성스러운 불새 ‘피닉스 아바타’와 결합해 피닉스맨으로 변신한다는 설정을 바탕으로 한다. 피닉스맨은 주변 사물을 변형해 무기와 장비, 로봇 등으로 활용하는 능력을 지닌 것이 특징으로, 일상 사물이 히어로 슈트로 바뀌는 ‘기어 결합’ 콘셉트를 전면에 내세웠다.

올 크리스마스 시즌에 첫 선을 보이는 ‘스텀’은 차현우가 오토바이 사이드카를 끌어당겨 몸에 장착한 첫 피닉스맨 기어다. 완구는 피닉스맨이 사이드카에 탑승하는 모드와, 사이드카를 슈트로 장착하는 모드 사이를 오가며 변신할 수 있도록 설계됐다. 스텀은 피닉스맨 세계관에서 최고의 순간 가속력을 지닌 전투 기어로 설정됐다.

또 다른 기어인 ‘블레이커’는 공사장에서 사용되던 소형 불도저가 피닉스 파워에 의해 변형돼 피닉스맨에 장착되는 형태다. 블레이커와 결합한 피닉스맨은 보다 저돌적인 성향으로 변한다는 설정을 담았다.

초이락 관계자는 “올 한 해 준비한 초이락의 핵심 콘텐츠들이 크리스마스 시즌에 집중적으로 선보이게 됐다”며 “피닉스맨 완구는 기존 완구 시장에서 보기 어려웠던 발상을 바탕으로 변신과 합체를 구현했다”고 설명했다. 이어 “연말 TV 애니메이션 방영도 예정돼 있어 어린이와 팬들에게 특별한 크리스마스를 선사할 수 있을 것”이라고 말했다.

업계에서는 크리스마스와 새해를 앞둔 12월이 완구 시장의 최대 성수기인 만큼, 주요 완구업체들이 신작 공개와 한정판 출시, 체험형 마케팅 등 공격적인 판촉에 나설 것으로 보고 있다. 신작 IP의 초반 흥행 여부와 장수 브랜드의 시즌 판매 성과가 내년 사업 전략에도 적지 않은 영향을 미칠 것이라는 관측이 나온다.