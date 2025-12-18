해수담수화 기술에 역삼투(RO) 기술 활용

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설은 충청남도 서산시 대산읍에 위치한 대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 현장에서 기후에너지환경부, 한국수자원공사, GS건설 등 내외빈 100여명이 참석한 가운데 준공식을 진행했다고 18일 밝혔다.

이번에 준공한 대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업은 정유, 화학 등 다수의 생산공장이 위치한 충남 서산 대산산업단지에 해수담수화를 통해 안정적인 공업용수를 공급하기 위해 한국수자원공사가 발주한 사업이다. 총 사업비 3175억원 규모로, 현재 국내 최대 규모의 해수담수화 시설이다.

지난 2021년에 착공해 취수펌프장, 이중여과시설, 역삼투(RO)설비, 폐수처리동 등 일일 10만톤(t)의 해수를 공장을 운영하는데 필요한 용수로 바꿀 수 있는 시설 공사를 진행했다. 이날 준공식을 진행하고, 내년부터 본격 가동에 들어갈 예정이다.

대산임해 공업용수도 시설은 비상상황에도 공업용수가 중단되는 상황을 막기 위해 관로 시설을 이중화 했으며, 운영에 대한 효율성을 고려해 계단식으로 시설이 배치됐다. 해수를 담수화 하는 기술에는 기존의 증발식 공법 대비 에너지 효율이 우수한 RO 기술이 활용됐으며, 에너지회수장치(ERD)를 통해 에너지 소모를 줄일 수 있어 공업용수 생산과 함께 운영비 절감 효과도 기대된다.

GS건설 관계자는 “이번 국내 최대 규모의 해수담수화 플랜트 건설 실적을 토대로, 기후변화에 따른 국내외 물 부족 해소와 국가첨단전략산업에 필요한 공업용수의 안정적인 공급 등 물 관련 사업 분야에 확대 기반을 마련했다”고 밝혔다.