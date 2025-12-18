[헤럴드경제=김주리 기자] 스코틀랜드의 한 섬에 위치한 대형 성이 런던 원룸 아파트에 준하는 가격에 매물로 등장해 화제다.

지난 14일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 영국 스코틀랜드 룸 섬에 위치한 침실 약 20개 규모의 성 ‘킨로크 성’이 런던의 원룸 아파트와 비슷한 가격인 70만 파운드(약 13억원)에 매물로 나왔다.

이 가격은 서울의 평균 아파트 가격(한국부동산원 2025년 10월 기준)으로 대한민국 상위 10% 이내의 주택에 해당한다.

성은 약 9300평(약 3만㎡) 규모로 욕실 9개와 거실 7개, 벽으로 둘러싸인 정원 등을 갖춘 대형 저택이다. 성 내부에는 갤러리형 복도와 응접실, 식당, 당구장, 흡연실, 무도회장, 도서관 등이 자리하고 있다.

19세기 장식품과 박제, 초상화 등으로 꾸며져 고 또 과거 성 주인이었던 조지 불로 경이 세계 각지를 여행하며 수집한 소장품 상당수가 현재까지 보존돼 있다.

같은 금액으로 런던 사우스워크 등 도심 지역에서 구할 수 있는 주택은 방 하나와 욕실 하나가 전부인 소형 원룸에 불과하다.

하지만 지나치게 낮은 가격이 책정된 배경에는 높은 유지·보수 부담이 있다는 지적이 나온다.

현지 한 공인중개사는 “일부 보수 작업이 이뤄졌지만 주거용이나 숙박시설로 활용하려면 최소 1000만 파운드(약 197억원) 이상의 대규모 복원 공사가 필요하다”고 말했다.

섬이라는 지리적 한계도 가진다. 영국 본토와 멀리 떨어진 룸 섬은 육로로 접근이 불가능해 배를 이용해야 한다.