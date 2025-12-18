[헤럴드경제=박연수 기자] SPC 배스킨라빈스가 ‘스마트앱어워드 2025’에서 최고 대상을 수상했다고 18일 밝혔다.

‘스마트앱어워드’는 한국인터넷전문가협회가 주최하고, 아이어워즈위원회가 주관하는 앱 시상식이다. 매년 300개 이상의 기업이 참가한다. 국내 인터넷 전문가 4000명으로 구성된 평가위원단이 혁신적인 애플리케이션을 선정한다.

올해는 총 5개 부문, 18개 분야에서 시상이 이뤄진다. 배스킨라빈스가 거머쥔 최고 대상은 출품된 약 200여개 앱 중 전체 평가 항목에서 가장 높은 점수를 받은 기업에 수여하는 상이다.

올해 6월 출시한 배라앱은 소비자 편의성을 최우선으로 혁신적인 브랜드 경험을 제공한 점에서 높은 평가를 받았다. 매장에서 대기 없이 앱으로 주문할 수 있는 ‘모바일 오더’, 쇼케이스 속 아이스크림 플레이버 네임택을 카메라로 비추면 제품을 인식해 주문할 수 있는 ‘플레이버 스캔’, 할인·적립·결제를 한 번에 처리하는 ‘통합 바코드’ 등이 탑재됐다.

핑크콘·실버콘·골드콘 등 등급에 따라 다양한 혜택을 제공하는 배스킨라빈스 멤버십 프로그램, 지인과 플레이버를 함께 고르고 혜택을 공유하는 ‘함께 담기’, 모바일 상품권을 여럿이 함께 공유하는 ‘핑크 컨테이너’ 등도 주목을 받았다.

배스킨라빈스 관계자는 “고객이 배스킨라빈스를 더 즐겁고 편리하게 경험할 수 있도록 혁신을 이어가겠다”고 말했다.