재난안전·치안산업의 성장 마중물 기대

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 경찰청과 함께 첨단기술 기반 재난안전과 치안 분야 기업의 성장을 지원하기 위해 국민안전산업펀드를 조성한다고 18일 밝혔다.

국민안전산업펀드는 총 200억원 규모로, 정부 출자 100억원(행정안전부 50억, 경찰청 50억)과 민간·지방정부 등 추가 출자 100억원으로 조성된다. 이후 재정당국과 협의, 매년 규모를 확대할 계획이다.

펀드는 재난안전산업(100억원)과 치안산업(100억원) 2개 분야로 운영되고, 인공지능(AI)·로봇 등 첨단기술을 보유하고 해외시장 진출을 희망하는 초기 기업에 집중 투자한다.

행안부와 경찰청은 한국벤처투자와 민간 운영사 선정, 민간 출자자 확보를 위한 세부 운영 사항을 협의해 본격적인 기업투자는 2026년 하반기부터 진행할 예정이다.

김용균 행안부 안전예방정책실장은 “국민안전산업펀드가 국민의 생명과 재산을 지키는 재난안전과 치안 기업의 성장이 될 발판이자 마중물이 되기를 기대한다”라고 밝혔다.