김형표 흥국생명 CFO, 대표이사로 올라 김대현 대표, 손보 경력 살려 흥국화재로

[헤럴드경제=박성준 기자] 태광그룹은 2026년 계열사 대표 인사를 단행하고 김형표 흥국생명 경영기획실장을 흥국생명 대표로, 김대현 흥국생명 대표를 흥국화재 대표로 내정했다고 18일 밝혔다.

김형표 흥국생명 대표 내정자는 1994년 제일생명에 입사해 경영지원팀장을 지낸 뒤 2008년 흥국생명에 합류했다. 이후 기획관리팀장, 경영기획실장, 감사실장 등을 거쳐 지난해 3월부터 최고재무책임자(CFO)를 맡아왔다.

김대현 흥국화재 대표 내정자는 1990년 KB손해보험 전신인 LG화재로 입사해 KB손해보험에서 부사장에 이르기까지 손해보험 업권에서 30년 넘게 근무했다. 태광그룹에는 지난 3월 흥국생명 대표로 합류했으며, 이번에 주력인 손해보험 대표로 자리를 옮기게 됐다. 치열해지는 건강보험 시장에 손보에 힘을 싣기 위한 행보로 풀이된다.

태광그룹 관계자는 “불확실한 경영환경 속에서 보험업계 경쟁이 한층 심화하고 있다”며 “각 업권에서 경험과 전문성을 겸비한 인사를 적소에 배치해 경쟁력 제고에 집중할 계획”이라고 설명했다.