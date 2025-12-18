‘MIT 조선해양 컨소시엄’ 1년차 연구성과 발표 AI 자율운항·사이버보안 솔루션 등 제시

[헤럴드경제=한영대 기자] HD한국조선해양은 17~18일까지 이틀간 경기도 성남시 HD현대 글로벌R&D센터에서 ‘MIT 조선해양 컨소시엄(이하 컨소시엄)’의 1년 차 연구 성과를 발표하는 워크숍을 개최했다고 밝혔다.

컨소시엄은 미국 메사추세츠공과대학(MIT), 그리스 해운사 캐피탈(Capital), 미국 ABS 선급 등이 주축이 돼 기술 혁신과 글로벌 탈탄소화를 목표로 올해 3월 발족했다.

이날 워크숍에는 MIT, 캐피탈, ABS 선급을 비롯해 그리스 해운사 도리안, 싱가포르 해양연구소, 영국 재생에너지 투자사 포어사이트 그룹 등 컨소시엄 회원사의 전문가들을 포함해 180여 명이 참석했다.

컨소시엄은 이번 행사에서 이달까지 진행된 1차 년도 연구의 주요 성과인 ▷AI 기반 자율운항 솔루션 ▷사이버 보안 솔루션 ▷소형모듈원전(SMR) 추진 선박 개발 고도화 ▷3D 프린팅 기반 제조 기술 등을 발표했다.

컨소시엄은 HD현대의 자율운항 전문 계열회사인 아비커스의 하이나스 컨트롤을 설치할 선박을 선정, 이를 통해 연비 절감 효과를 검증하기로 했다. 또 사이버 위협 탐지 AI 모델의 프로토타입 개발을 완료했고, 해상 원자력 기술 상용화 기준을 제시하기 위해 지난 10월 MIT에서 발간한 SMR 추진선 안전 책자 제작에 참여하기도 했다.

향후 3년간 이어질 컨소시엄의 기술 개발 로드맵과 2030년 이후 조선해양 산업의 미래 핵심 기술에 대한 논의도 진행했다. 특히 글로벌 시장에서의 탈탄소화, 연비 절감 효과 표준, 디지털 전환 및 사이버 위협 대응 전략 등에 대한 의견을 교환했다.

장광필 HD한국조선해양 미래기술연구원장은 “AI 통합 자율운항 솔루션의 연비 절감 효과를 검증할 수 있는 표준을 수립하는 등 컨소시엄 과제 연구개발에 더욱 매진할 것”이라며 “글로벌 조선 협력을 바탕으로 세계적인 기술 혁신 개발과 탈탄소화에 이바지할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

테미스 삽시스 MIT 해양공학센터장은 “기술, 연료 생산 및 공급 등 친환경 규제 강화로 인해 조선해양 산업에서 일어나고 있는 구조적 변화는 어느 한 기업이나 기관이 단독으로 해결할 수 있는 문제가 아니다”며 “공학 전반을 비롯해 AI 기술, 강화되는 규제를 아우르는 협력이 필요한 만큼, MIT 역시 역량을 집중해 의미 있는 성과를 만들어가겠다”고 말했다.