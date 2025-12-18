중소벤처기업진흥공단은 지난 16일 중소기업 옴부즈만이 주관한 ‘2025 대한민국 중소기업 규제 합리화 대상’에서 중소기업 혁신 및 융합촉진 유공 ‘규제개혁 분야’ 대통령 표창을 수상했다고 17일 밝혔다.

중소기업 혁신 및 융합촉진 유공은 기업활력 제고와 규제애로 발굴·개선에 기여한 단체와 개인에게 수여하는 상이다. 중진공은 올해 ‘찾아가는 중진공’ 프로그램을 중심으로 총 80여 회 현장 방문을 통해 규제·애로사항 621건을 청취했으며, 이 중 505건은 즉시 현장답변으로 해결해 기업의 만족도를 크게 높였다.

또 ‘S.O.S Talk(지역 규제애로 간담회)’, 기업성장응답센터(규제 애로해소 전담창구), 국민참여단(기관 혁신 추진을 위한 국민소통 창구) 등 다양한 상시 소통 채널을 운영하며, 중소기업에 대한 규제 부담 경감과 현장애로 발굴을 위해 지속적으로 노력하고 있다. 아울러, 글로벌 혁신특구 등 정부 제도와 연계해 지역전략산업과 신산업·신기술 분야에 대한 규제 완화에도 힘쓰고 있다.

홍석희 기자