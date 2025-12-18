‘지역 사회공헌’ 최고등급 ‘S’ 획득 “지역사회 협력, 꾸준히 이어갈 과제”

LG 유플러스는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 ‘지역 사회공헌 인정제’에서 최고 등급인 S등급을 획득했다고 18일 밝혔다. 5년 연속 지역 사회공헌 인정 기관으로 인정받은 것이다.

지역 사회공헌 인정제는 비영리단체와 협력해 지속적으로 사회공헌 활동을 펼친 기업에 대해 등급을 부여하는 제도다. 심사는 환경경영(E), 사회적 책임경영(S), 투명경영(G) 3개 영역으로 구분해 진행된다. 19개의 심사 지표를 종합적으로 평가해 등급이 부여된다.

LG유플러스는 친환경 경영 체계 구축과 지역사회와 지속적인 협력 측면에서 평가를 받았다.

LG유플러스는 매년 전 사업장을 대상으로 환경 목표를 수립하고, 에너지·폐기물·용수 등 주요 지표를 관리한다. 내부 심사를 통해 사업장 환경도 개선하고 있다. 이 같은 노력이 ISO 14001(환경경영시스템) 인증 자격 획득으로 이어졌다는 게 LG유플러스 설명이다.

LG유플러스는 ISO 14001 인증을 2년째 유지하고 있다.

또 LG유플러스는 친환경 경영 체계 구축을 위해 건축물에도 에너지 효율 설비를 적용했다. 주요 연구개발(R&D) 조직이 입주해 있는 LG사이언스파크(마곡)는 최초 설계 단계부터 에너지 효율 설비를 적용, 지난 2018년부터 국제 친환경 건축 인증인 녹색건축인증(LEED) ‘실버’ 등급을 유지하고 있다.

지역사회와 협력하기 위한 사회공헌 활동도 이어지고 있다. ▷홀로 삶 어르신 반찬 나눔 ▷‘배터리 리사이클링 원팀(배리원)’ 협의체 운영 ▷장애 가정 청소년에게 장학금과 멘토링을 지원하는 ‘두드림 U+요술통장’ ▷군인 자녀를 대상으로 맞춤형 학습 프로그램을 제공하는 ‘아이드림챌린지’ ▷순직 소방관 유가족 지원을 위한 추모 마라톤 ‘119메모리얼런’ 등이다.

앞으로도 LG유플러스는 지역사회와 함께 사회공헌 활동을 확대한다는 방침이다.

박경중 LG유플러스 대외협력 담당은 “지역사회와의 협력은 단기간 성과가 아니라 꾸준히 이어가야 할 과제”라며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장할 수 있는 사회공헌 활동을 꾸준히 확대해 나갈 것”이라고 말했다. 고재우 기자