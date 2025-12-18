상장 첫날, 시총 2.4조·주가 25%↑ 투자 당시 기업가치보다 2.6배 성장 윤호영 대표 “글로벌 네트워크 구축”

카카오뱅크는 첫 글로벌 투자처인 인도네시아 디지털은행 ‘슈퍼뱅크’가 17일(현지시간) 인도네시아 증권거래소(IDX)에 성공적으로 상장했다고 18일 밝혔다.

카카오뱅크는 2023년 10월 그랩과 동남아시아 사업에 대한 전략적 파트너십을 맺고 슈퍼뱅크에 지분 투자를 단행했다. 상장 첫날 슈퍼뱅크의 기업가치는 2조4000억원 규모로 추산된다. 카카오뱅크가 슈퍼뱅크에 첫 투자를 집행한 2023년 당시 기업가치 9000억원 대비 2.6배 성장했다.

카카오뱅크가 보유한 지분 가치 역시 크게 올랐다. 카카오뱅크는 2023년과 2024년 두 차례에 걸쳐 슈퍼뱅크에 총 1140억원을 투자했다. 상장 이후 카카오뱅크가 보유한 지분 가치는 약 2044억원에 이를 것으로 보인다. 해외 진출을 통한 기업가치 제고 역량이 숫자로 증명됐다고 카카오뱅크는 평가했다.

슈퍼뱅크 청약은 318대 1의 경쟁률을 기록할 정도로 인도네시아 투자자의 호응을 얻었다. 상장 당일 주가도 공모가인 주당 635루피아보다 약 25% 상승해 상한가를 기록했다. 슈퍼뱅크가 출시 1년 6개월 만에 상장에 성공할 수 있었던 배경에는 카카오뱅크만의 글로벌 진출 전략이 있었다는 설명이다.

카카오뱅크는 고비용, 고위험의 인수합병(M&A) 방식 대신 핵심 기술을 이식하는 해법을 택했다. 슈퍼뱅크 론칭부터 상품·서비스 출시, 모바일 애플리케이션(앱) 사용자환경·사용자경험(UI·UX) 등까지 다양한 분야에서 협력하며 단순 지분 투자를 넘어 모바일 뱅킹 성공 경험과 기술 역량 강점을 전수했다.

카카오뱅크는 슈퍼뱅크와의 협업 성공을 발판으로 글로벌 진출 영역을 사업 모델, 국가 측면에서 동시에 확장할 방침이다. 동남아시아뿐 아니라 기타 지역으로 진출 국가를 넓히고 사업 범위 또한 지분투자, 노하우 전수를 넘어 모바일 금융 시스템 구축을 주도한다는 계획이다.

6월 인가 획득 후 서비스 개시를 준비 중인 태국 가상은행의 경우 상품, 서비스뿐 아니라 모바일 앱 개발에서도 카카오뱅크가 끌고 나갈 예정이다. 또 동남아 사업 협력에 대한 파트너십을 체결한 그랩과도 협력 논의를 이어가 시너지 창출을 모색한다.

윤호영 카카오뱅크 대표는 “최적화된 글로벌 진출 방식을 수립해 결실을 내보임으로써 모바일 금융 기술력에 기반한 글로벌 사업 확장의 경쟁력과 가능성을 입증했다”며 “글로벌 디지털뱅킹 네트워크를 구축해 중장기 성장 동력을 확보하겠다”고 했다. 김은희 기자