[헤럴드경제=임세준 기자] 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 18일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 CEO 조찬간담회에서 ‘대한민국 AI가 나아갈 길’을 주제로 강연하고 있다.


