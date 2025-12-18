공학한림원 반도체특위 포럼서 정책 제안 김기남 고문 “잘할 수 있는 하드웨어 봐야” 삼성 출신 고동진 의원 “메모리 더 잘하자”

“우리가 지금 잘 하고 있는 부분들을 어떻게 더 잘 할 수 있는지에 대해 더욱 고민할 필요가 있어 보인다” (김기남 삼성전자 고문)

한국공학한림원이 17일 서울 중구 조선호텔에서 개최한 ‘반도체특별위원회 포럼’에서는 대한민국의 인공지능(AI) 반도체 강국 도약을 위한 다양한 정책 제안이 쏟아졌다.

국내 주요 반도체 기업인들과 교수 등으로 구성된 반도체특위는 지난 1년간 ‘AI 반도체’에 초점을 맞춰 진행한 연구결과를 발표했다.

반도체특위 위원들은 우선 우리나라가 메모리 분야에서만 강점을 지녔을 뿐 나머지 분야에서는 글로벌 경쟁력이 뒤처지는 현실을 지적했다.

메모리 강국을 넘어 세계 AI 반도체 3강으로 도약하려면 반도체 설계부터 하드웨어(메모리·AI칩), 제조(장비·파운드리), 소프트웨어, 서비스에 이르기까지 모든 산업 이해관계자를 하나로 모은 ‘K-AI 통합 생태계’를 구축해야 한다고 강조했다.

반도체특위 공동위원장을 맡고 있는 안현 SK하이닉스 개발총괄 사장은 “이제는 개별 기업의 경쟁력만 갖고 해결되지 않는다. 정부가 이끌고 관련 산업의 통합 운영을 통해 국가 단위의 ‘버추얼 빅테크(Virtual Big Tech)’ 생태계를 구축해야 한다”고 제안했다.

메모리 편중 구도에서 벗어나 팹리스, 파운드리 등 반도체 산업 전반에 걸쳐 경쟁력을 갖추자는 주장이다.

반면, ‘우리나라가 본래 잘 하던 것에 집중하자’는 취지의 다른 주장도 나와 눈길을 끌었다.

지난 2017~2021년 삼성전자 반도체 사업의 수장을 지낸 김기남 삼성전자 고문(전 한국공학한림원 회장)은 위원들의 발표가 끝난 뒤 질의응답 순서가 되자 객석에서 일어나 “현업에서 해보니 제대로 하려면 현실적으로 실행할 수 있는 것부터 추리는 게 좋겠다”며 입을 열었다.

김기남 고문은 “인프라의 경우 내년에 전 세계 상위 8개 기업의 투자금액이 6000억달러(약 890조원)가 넘는다. (우리나라가) 10조원을 투자해도 제대로 하기 어려울 것”이라며 “소프트웨어도 우리보다 잘 하는 나라들이 많다”고 말했다.

그러면서 “어쩌면 지금 하고 있는 하드웨어 같은 부분들을 어떻게 더 잘 할 수 있는지 보는 게 좋을 것 같다”며 “생태계를 우리나라로 보지 말고 전 세계로 본다면 우리가 더 잘 할 수 있는 부분이 있을 것”이라고 지적했다.

이날 반도체특위가 기술 연구개발부터 상용화 검증까지 전 주기를 지원하는 가칭 ‘AI반도체기술원’ 설립을 제안한 것을 두고도 “만들어져도 워킹(실제 역할)하려면 10년은 걸릴 것”이라며 부정적인 반응을 보였다.

김 고문은 이어 “지금부터 시작해서 (각 영역에서) 경쟁을 하겠다는 건데 다시 한 번 잘 짚어보는 게 필요하다”며 “제안들을 잘 모아서 한 스텝 밑으로 내려가면 더 좋겠다”고 조언했다.

국내에 전 주기 생태계를 구축하는 것보다 글로벌 생태계 관점에서 우리나라가 강점을 지닌 메모리 등의 분야에 좀 더 자원을 집중하는 전략이 필요하다는 것이다.

이날 참석한 고동진 국민의힘 의원도 축사에서 이와 비슷한 주장을 펼쳤다. 고동진 의원 역시 2021년까지 삼성전자에서 모바일 사업을 이끌며 사장까지 역임한 인물이다.

고 의원은 “개발에 20년간 몸을 담았지만 지금처럼 기술이 빨리 바뀌는 건 40년 동안 처음 본다”며 “혁신을 가져가야 할 남은 분야는 결국 메모리다. 밴드위드(대역폭)를 넓히고 짧은 시간 안에 많은 데이터를 읽어들일 수 있게 해야 한다”고 말했다.

그러면서 “다른 분야도 당연히 잘 해야 하지만 메모리는 대한민국이 (전 세계의) 70%를 쥐고 있다”며 “우리가 특화해서 더 잘 할 수 있는 부분을 더 잘 하는 것이 답이라고 생각한다”고 말했다.

이어 “커스터마이징(맞춤형) 메모리에 관심을 가져야 할 때”라는 견해를 밝혔다.

이날 참석자들은 AI 시대 우리나라 반도체 생태계 육성 방향을 두고 다른 견해를 보였으나 글로벌 시장에서 ‘추격자’ 신세가 된 것에 대해선 인식을 같이 했다.

미국과 중국은 물론 대만까지 거대 자본과 강력한 정책적 지원을 통해 우리나라를 앞서는 생태계를 조성한 점에 주목하며 이를 벤치마킹해야 한다고 입을 모았다.

이정배 삼성전자 상담역은 “지금까지 해왔던 상태로 그대로 가면 우리나라 AI 반도체 생태계는 변화하지 않을 것”이라고 말했다. 김현일 기자