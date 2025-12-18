코엑스 인근 ‘황금닭, 알 품은 형상 ’ 입지 분양가 최소 150억, 내년 12월 준공 목표 ‘미래가치·프라이버시 보장’에 자산가 관심 서장훈·장근석·‘블핑’ 지수 등 청약해 화제 뇌과학자 정재승 신경건축학 기반 디자인

“일단 삼성동에 그 정도 규모, 그 정도 주거 수준을 갖춘 신축 고급빌라 공급이 없었으니까요. 유명인을 비롯한 자산가분들이 관심 갖는 이유가 있죠.” (강남 고급주택 중개법인 관계자 A씨)

하루 평균 유동인구가 10만명을 넘어서는 서울 강남구 삼성동 코엑스 일대는 문화·상업 인프라와 업무지구가 맞물리며 서울에서도 손 꼽히게 붐비는 곳이다. 이런 도심 한복판에 수백억을 호가하는 프라이빗한 초고가주택이 지어지고 있다. 코엑스 500ｍ 거리에 조성되고 있는 고급빌라 ‘라브르27’이다. 단독주택 같은 주거환경을 누릴 수 있으면서도 공동주택의 편리함도 함께 갖춘 라브르27은 삼성동에서 찾아보기 드문 신축 고급빌라라는 점에서 준공 전부터 시장의 관심이 쏠리고 있다.

그간 삼성동을 대표해온 고급주택으로는 배우 김승우·김남주 부부, 송혜교가 거주하는 것으로 잘 알려진 ‘현대주택단지’, 방송인 전현무가 살고 있는 아파트 ‘아이파크삼성’(449가구), 올해 입주한 ‘아크로삼성’(419가구) 정도로 한정돼 있었다. 신축 초고가주택 공급이 더뎠던 삼성동 일대가 라브르27이 들어서며 단독주택·아파트 중심에서 하이엔드 빌라도 갖춘 고급주거지로 확장하는 양상이다.

옛 대웅제약 사택 부지에 조성…입지·프라이빗주거·생활편의성 모두 갖춰

라브르27은 명문학군으로 꼽히는 경기고 맞은편 4684㎡(1417평) 부지에 2개동, 지하 5층~지상 7층 27가구 규모로 공급된다. 전면에 위치한 3개층 가든동과 후면의 지상 7층 테라스동으로 지어지는데 지난해 1월 착공에 돌입했다. 고려자산개발이 시행, 현대건설이 시공을 맡았고, 내년 12월께 준공을 목표로 공사가 진행 중이다.

전체 가구는 가든하우스(5가구)·테라스하우스(20가구)·펜트하우스(2가구) 등 세 가지 타입으로 나뉜다. 분양가가 최소 150억원으로 2가구에 불과한 펜트하우스 타입은 서울 주요 지역 중대형 빌딩 가격과 맞먹는 400억원으로 알려져 화제가 되기도 했다. 수백억대 가격임에도 불구하고 라브르27에 자산가들의 관심이 쏠리는 건 ▷입지 및 미래가치 ▷프라이버시+고급 커뮤니티 복합주거 ▷신경건축학 적용 차별화 설계 요소 등 때문이다.

삼성동 최중심 입지…국제교류복합지구 개발 등 미래가치도

라브르27의 가장 큰 경쟁력은 단연 입지다. 옛 대웅제약 사택이 있던 사업부지는 삼성동 최중심 위치로, 풍수지리적으로 명당이라 평가받는 ‘금계포란형(金鷄抱卵形·황금빛 닭이 알을 품고 있는 형상)’ 입지를 갖췄다.

지하철 9호선 봉은사역이 도보 5분, 7호선 청담역이 도보 7분 거리다. 올림픽대로, 강변북로, 동부간선도로도 인접해 있고 영동대로 지하 공간에는 강남권 광역 복합환승센터가 개발 예정이다. 향후 수도권광역급행철도(GTX)-A·C노선과 위례신사선이 지나게 돼 수도권 교통 요충지로 거듭날 전망이다.

빌라에서 걸어서 이용할 수 있는 코엑스 인근으로는 스타필드 코엑스몰, ASEM타워, 인터컨티넨탈호텔, 현대백화점 등 대형 상업·문화시설이 모여 있고 삼성해맞이공원과 한강·탄천 등 자연환경도 가까이에 있다. 이 같은 입지적 장점은 도심 인프라를 누릴 수 있는 하이엔드 주거를 지향하는 자산가 수요를 끌어오는 핵심 요인으로 꼽힌다.

뿐만 아니라 코엑스~잠실운동장 일대를 국제업무, 전시·컨벤션(MICE), 스포츠, 문화·엔터테인먼트가 융합된 서울 국제 비즈니스 교류 핵심공간으로 육성하기 위한 사업인 국제교류복합지구 조성이 본격화되면서 미래가치 측면에서도 기대감이 높다. 구체적으로 현대차 글로벌비즈니스센터(GBC) 개발, 잠실 주경기장 리모델링 및 잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성사업 등이 포함돼 있어 향후 삼성동 일대 부동산 가치 상승을 견인할 것이란 평가다.

프라이빗한 주거+대규모 커뮤니티 시설 동시에…인피니티풀·스파도

입지 외에도 자산가들이 라브르27을 주목하는 또다른 이유는 단독주택급 프라이버시를 누릴 수 있으면서도 고급빌라에는 흔치 않은 대규모 커뮤니티 시설도 이용할 수 있다는 점이다. 라브르27은 입주민 동선이 분리된 독립적 구조로 설계돼 프라이버시를 확보할 수 있고, 타입에 따라 가구별 전용 테라스 및 정원을 갖춰 입주민과 마주치지 않고도 온전한 휴식을 즐길 수 있다.

일반적으로 용산구 한남동·강남구 청담동 일대에 조성된 고급빌라들은 프라이빗한 환경은 갖췄지만 커뮤니티 시설은 부족한 경우가 많은데, 라브르27은 3000㎡(900평)가 넘는 입주민 전용 공간이 지어진다.

우선 각 동에는 루프탑과 인피니티풀이 조성되고, 커뮤니티 공간은 스파·라운지·파티룸·라이브러리·피트니스·요가·골프연습장·비즈니스센터·컨퍼런스룸·선큰로비 등 다양한 시설이 포함된다. 또한 호텔식 컨시어지 서비스도 제공될 계획으로 프라이빗함과 생활편의성을 모두 갖춰 고급빌라 시장에서의 희소성이 부각됐다는 평가다.

정재승 교수 ‘신경건축학’ 자문…자연 닮은 설계

라브르27은 정재승 카이스트 (KAIST) 뇌인지과학과 교수가 설계 초기 단계부터 참여해 신경건축학에 기반한 공간 디자인을 적용해 주목을 받았던 단지기도 하다. 집이라는 공간의 본질에 초점 맞춰 심리적으로 안정감을 주는 주거공간을 고려해 밑그림을 그렸다는 게 시행사의 설명이다.

단지 명칭인 ‘라브르(L‘Arbre)’가 프랑스어로 나무를 뜻하는 만큼 자연이 담긴 설계도 반영됐다. 특히 가든동은 집마다 개인 욕조와 테라스 정원을 연계시켰고, 지상·지하를 연결하는 산책정원과 물과 돌을 모티브로 하는 명상 조경 환경도 마련된다.

이 같은 차별화 설계 외에도 펜트하우스는 약 3.3ｍ, 테라스하우스·가든하우스는 약 3ｍ의 층고를 확보해 개방감을 극대화했고, 평면과 인테리어, 마감재, 조경까지 입주자 각각이 커스터마이징 가능한 방식으로 공급됐다.

이렇듯 다양한 가치를 지닌 초고가주택 공급이 삼성동에서 흔치 않은 만큼 유명인들도 다수 청약에 나섰다. 방송인 서장훈, 배우 장근석, 그룹 블랙핑크 멤버 지수 등이 청약에 참여했다. 강남 고급주택 중개법인 관계자 A씨는 “이들 모두 라브르27 청약을 신청한 것으로 알고 있다”며 “다만 본계약까지 이어졌는지 여부는 확인이 어렵다”고 전했다.

강남 곳곳서 ‘수백억대’ 주택 공급…지드래곤 ‘워너청담’ 손흥민 ‘에테르노압구정’

라브르27 뿐만 아니라 대표 부촌인 용산구 한남동에 비해 상대적으로 고급빌라 공급이 적었던 강남 곳곳에선 수백억대 초고가주택 건설공사가 이뤄지고 있다.

공사 막바지 단계에 접어든 청담동 ‘워너청담’이 대표적이다. 워너청담은 옛 SM엔터테인먼트 사옥 부지에 세워지는 지하 4층~지상 20층 고급빌라로 2022년 슈퍼펜트하우스가 350억원에 분양돼 당시 역대 최고분양가를 경신하기도 했다. 가수 지드래곤 또한 분양가 150억~180억원으로 추정되는 단층구조 1가구를 분양받았다.

지난해 7월 착공한 청담동 ‘에테르노압구정’ 또한 2027년 10월 준공을 목표로 공사가 진행 중이다. 에테르노압구정은 효성빌라 B단지 부지에 들어서는 29가구 규모 고급빌라로 분양가가 최소 200억원부터 시작하고, 3개 층을 쓰는 슈퍼펜트하우스는 분양가가 700억원에 달한다. 축구선수 손흥민이 지난해 분양가가 400억원인 그랜드디럭스펜트하우스 1가구를 분양계약해 시장의 관심을 받았다.

고급주택을 주로 중개하는 B법인 대표는 “이런 고급빌라들은 가구수가 적어 프라이빗한 데다 대형면적으로 구성돼 있고, 입지 좋은 신축이라는 점에서 자산가들이 관심을 많이 가진다”며 “강남 일대에선 빌라 형식의 고가주택 공급이 많지 않기 때문에 희소성이 더욱 크다”고 말했다.

신혜원 기자