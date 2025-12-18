- R&D 우수성과 정보 공유 통한 공공기술 민간활용 확대

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국연구재단은 기술보증기금과 17일 국가 R&D 우수성과 확산 및 기술사업화 촉진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 연구재단이 지원한 우수 기초·원천연구 성과(논문, 특허 등)를 기보의 기술거래 플랫폼인 ‘스마트 테크브릿지’와 연계하여 연구 성과가 산업 현장의 기술 발전과 기업 경쟁력 강화로 이어지는 선순환 구조를 구축하는 데 목적이 있다.

‘스마트 테크브릿지’는 산업계 기술 수요자들이 주로 활용하는 기술거래 플랫폼으로, 국가 R&D 우수 연구성과에 대한 기술이전 및 기술금융 연계의 실질적인 가교 역할을 수행할 것으로 기대된다. 이는 공공 연구 성과를 활용한 기업의 기술 사업화 성공률을 높이고, 실질적인 기업 경쟁력 강화를 도울 것으로 보인다.

양 기관은 ▷성과관련 정보 공유 ▷우수성과 홍보 및 기술이전중개 지원 ▷기보 지원사업 및 기술금융 지원 연계 ▷사업화 성공사례 발굴 등을 위해 적극적으로 협력해 나갈 계획이다.

이석래 한국연구재단 사무총장은 “양 기관이 국가 R&D 성과를 산업 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 중요한 기회를 제공하고, 기술사업화 및 성과 확산의 새로운 전환점을 마련할 것으로 기대된다”고 밝혔다.