내년 1월 상품 출시 준비 WM과 IB 연계 강화, 선순환 구조 구축

[헤럴드경제=문이림 기자] 하나증권이 금융당국의 최종 인가를 받고 발행어음 사업에 본격 진출한다고 18일 밝혔다. 발행어음 사업을 통해 안정적인 자금 조달 기반을 마련하고 모험자본 투자를 확대할 계획이다.

하나증권은 전날 열린 금융위원회 정례회의에서 단기금융업(발행어음) 사업에 대한 최종 인가를 획득했다.

하나증권은 대표이사 직속의 발행어음 전담 조직을 신설했다. 해당 조직은 기획부터 조달·운용·사후관리까지 담당할 예정이다.

모험자본 투자 심사 프로세스도 구축했다. 이를 통해 전문적이고 탄력적인 대응과 심사가 가능하도록 하는 한편 자금 운용과 리스크 관리 전반의 역량을 강화한다는 방침이다.

첫 번째 발행어음 출시는 내년 1월을 목표로 하고 있다. 발행어음은 전국 자산관리(WM) 채널을 통해 판매된다. 조달 운용자산의 60% 이상을 인수금융, 기업대출 등 기업금융(IB) 핵심 영역에 투자함으로써 WM과 IB 간의 선순환 구조를 만들 방침이다.

하나증권은 발행어음 운용 자산의 25% 이상을 모험자본에 투자해 미래 혁신 기업의 성장 단계 전반을 지원할 계획이다.

모험자본에 대한 투자는 직접 투자뿐 아니라 국민성장펀드, 민간공동기금펀드, 유관 기관과 업무협약(MOU)을 통한 간접투자도 진행해 투자 비중을 확대할 예정이다. 최근 제주창조경제혁신센터, 한국벤처캐피탈협회와 MOU를 체결하기도 했다. 학계, 비영리기관 등과 협력을 강화해 유망한 기업에 대한 투자 기회를 지속적으로 발굴해 나갈 계획이다.

강성묵 하나증권 대표이사는 “발행어음 사업을 통해 모험자본 투자를 확대하고 혁신기업의 성장과 미래 산업 생태계 구축을 지원할 것”이라며 “이번 인가를 통해 하나금융그룹이 전사적으로 추진하는 ‘하나 모두 성장 프로젝트’ 모험자본 공급 부문에 힘을 보태겠다”고 말했다.

하나금융그룹은 최근 생산적·포용금융에 100조를 투입하는 ‘하나 모두 성장 프로젝트’를 발표한 바 있다. 하나증권은 발행어음 사업 진출을 통해 그룹에서 추진하는 프로젝트에서 기업금융과 모험자본 투자 부문에 기여할 예정이다.