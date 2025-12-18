퇴직연금 투자 수요 확대… 펀드 성장세 지속 물가상승률 초과 수익 추구 전략 주목

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국투자신탁운용은 ‘한국투자MySuper알아서펀드’ 시리즈의 연초 이후 설정액이 1000억원 이상 증가하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다고 18일 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 해당 시리즈는 올해 들어 1060억원의 자금이 유입됐다. ‘한국투자MySuper알아서성장형펀드’와 ‘한국투자MySuper알아서안정형펀드’에서 각각 설정액 627억원, 433억원이 늘어났다.

자금 유입 확대의 배경에는 안정적인 운용 성과가 자리하고 있다. 시리즈 중 ‘한국투자MySuper알아서성장형펀드’의 퇴직연금온라인 클래스(C-Re)는 최근 1년 수익률 26.71%(17일 종가 기준)를 기록하며 국내 밸런스드펀드(BF) 중 최상위권을 차지했다. 3년 누적 수익률도 98.03%로 우수하다.

해당 펀드가 100% 편입된 디폴트옵션(사전지정운용방법) 포트폴리오 ‘한국투자증권디폴트옵션적극투자형BF1’ 역시 고용노동부가 발표한 디폴트옵션 현황에서 가장 높은 1년 수익률인 32.83%를 기록했다.

‘한국투자MySuper알아서펀드’ 시리즈는 ‘소비자물가 대비 초과수익 달성’이라는 투자목표를 표방한 자산배분형 상품이다. 국내 최초로 호주 퇴직연금 제도의 대표적인 디폴트옵션인 ‘마이슈퍼(MySuper)’ 구조를 벤치마킹했다. 소비자물가상승률과의 연관성을 고려해 호주 주식, 미국 대형 성장주, 대체자산 등 글로벌 자산과 국내 채권에 분산 투자한다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션담당 상무는 “은퇴 이후 자산의 실질 가치를 지키기 위해서는 인플레이션을 방어하며 실질 구매력을 유지하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “해당 펀드 시리즈는 물가와 연동된 자산에 분산 투자해 변동성을 낮추고 장기적인 초과 수익을 추구하는 상품으로, 안정적인 노후 자금 운용을 원하는 투자자들에게 적합한 대안이 될 것”이라고 말했다.