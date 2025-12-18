[헤럴드경제=최원혁 기자] 만취한 여성 승객이 택시 기사에게 욕설과 폭언을 쏟아내며 민폐 행동을 부리는 모습이 포착됐다.

16일 JTBC ‘사건반장’에는 택시 기사 A씨의 사연이 소개됐다.

A씨에 따르면 지난 12일 새벽 3시가 넘은 시각 서울 강남에서 동대문으로 향하는 여성 승객 B씨를 태웠다.

당시 B씨는 술에 취한 상태였고 그의 일행들은 “잘 부탁드린다”고 A씨에게 당부했다.

얼마 뒤 B씨는 “내가 정말 진상이냐. 내가 많이 취했냐”며 혼잣말을 했고 A씨는 “얼마 후면 목적지로 간다”고 이야기했다.

그러다 갑자기 B씨는 “여기가 어디냐. 왜 여기로 왔냐”며 A씨에게 화를 내고 난동을 부리며 욕설까지 했다.

이에 A씨는 “앱에서 설정된 대로 오고 있는 거다”고 말했으나 B씨는 폭언을 계속 쏟아냈다.

B씨가 난동을 부린 모습은 택시 내에 설치된 블랙박스에 고스란히 담겼다.

블랙박스 영상에는 B씨가 남편에게 전화를 걸어 “여보, 안 돼. 쟤 콩밥 먹어야 해”, “야 너 전화번호 불러”, “야 너 있잖아. 나쁜 짓 하지 마. 너 이러다가 콩밥 먹어”, “우리 남편 변호사다”라는 등의 말을 쏟아내며 A씨를 치한 취급하는 장면이 담겼다.

B씨의 난동이 이어지자 A씨는 B씨에게 “경찰서로 가자”고 제안했고 B씨도 “알겠다”고 했다고 한다.

경찰서로 향하는 와중에도 B씨는 “만원 더 줄게”, “우리 오빠(남편) 변호사다”라는 등의 말을 하기도 했다.

결국 경찰서에서 A씨는 B씨로부터 사과를 받았으나 A씨는 “진정성이 느껴지지 않는다”고 토로했다.

그러면서 “연말에 난동이나 행패를 부리는 승객들이 많아 마음고생이 많다”고 푸념했다.

사연을 접한 양지열 변호사는 “남편이 변호사면 더 조심해야한다”며 “어디 가서 그런 얘기도 함부로 하면 안 된다”고 지적했다. 그러면서 “술을 적당히 감당할 수 있을 만큼만 드셔라”고 덧붙였다.