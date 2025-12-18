당 ‘바른 역사 지키기 TF’ 출범 예고

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 18일 이재명 대통령의 환단고기 언급 논란과 관련해 “중국의 동북공정 못지않은 이재명식 역사공정”이라고 비판했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이 대통령은 스스로 ‘환빠’라고 선언했다”며 이같이 말했다.

앞서 이 대통령은 지난 12일 업무보고에서 “환단고기는 문헌이 아닌가”, “역사를 어떤 시각으로 볼지 근본적인 입장 차이가 있는 것 같다”고 발언, 이 대통령이 위서로 판명된 환단고기류의 ‘유사 역사학’을 믿는 것 아니냐는 논란이 일었다.

이에 장 대표는 “대한민국 역사를 자신들 시각에 맞춰 다시 쓰려는 역사 왜곡 신호탄”이라며 “더 나아가 소위 민족 사관 추종 학자들을 앞세워 역사학계 주류를 교체하려는 시도”라고 주장했다.

장 대표는 “이 대통령은 경기지사 시절 허성관 전 해양수산부 장관을 경기연구원장에 임명한 바 있다. 유사 역사학을 신봉하며 동북아역사재단 해체를 주장하는 인물”이라며 “이 대통령이 여러 차례 칭송했던 이덕일(한가람역사문화연구소 소장)은 환단고기를 진짜라고 주장하며 정통 역사학을 식민 사학이라고 공격하는 인물”이라고 말했다.

그는 “또 더불어민주당은 대선 직전 전국역사단체협의회라는 시민 단체와 정책 협약을 맺은 바 있다. 정통 역사학을 부정하고 사이비 역사를 주장해 역사 학계의 비판을 받는 단체”라며 “이재명 정권과 유사 역사학의 역사 왜곡 카르텔”이라고 비판했다.

장 대표는 이 대통령이 제주 4·3 사건 당시 진압 책임자였던 고 박진경 대령에 대한 국가 유공자 지정 취소를 검토하라고 지시한 데 대해서도 “남로당 지령을 받은 암살자 주장을 근거로 이미 국가가 인정한 과거사까지 뒤집겠다는 것”이라며 “역사는 특정 진영 전유물이 될 수 없다”고 했다.

이어 “국민의힘은 바른 역사 지키기 TF(태스크포스)를 출범시켜 이재명 정권의 역사 왜곡 시도를 막아 내겠다”며 “권력이 학문을 겁박하고 가짜가 진짜를 밀어내는 반지성적 역사 왜곡을 단호히 끊어 내겠다”고 덧붙였다.