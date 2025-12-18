[헤럴드경제=나은정 기자] 제주에서 한밤중 렌터카를 몰고 일명 ‘드리프트’를 하며 난폭 운전을 한 20대 관광객이 경찰에 붙잡혔다.

제주동부경찰서는 도로교통법상 난폭운전 혐의로 20대 내국인 관광객 A씨를 입건해 조사 중이라고 17일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난달 26일 오후 9시 15분쯤 제주시 제주항 5부두 앞 도로에서 렌터카를 몰며 급가속과 급제동을 반복하고, 차량을 제자리에서 연속 회전시키는 이른바 ‘드리프트’ 주행하며 난폭운전 한 혐의를 받고 있다.

폐쇄회로(CC)TV 영상에는 A씨 차량이 도로 한켠에서 굉음을 내며 4~5바퀴 빠른 속도로 회전하고, 이로 인해 타이어에서 자욱한 연기가 피어오르는 모습이 담겼다.

경찰은 주변 CCTV 영상을 분석해 문제 차량의 이동 경로와 번호를 특정한 뒤 압수수색을 거쳐 A씨를 검거했다.

A씨는 경찰 조사에서 “차량 통행이 없어 호기심으로 드리프트를 했다”고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 불구속 송치할 방침이다.