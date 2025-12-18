[헤럴드경제=고승희 기자] 한 번 듀오는 영원한 듀오다. AI(인공지능)로 살려낸 故 김성재의 음성이 담긴 듀스의 신곡에 대한 저작인접권의 일부가 고인에게도 분배된다. 듀스 이현도의 결정이다.

한국음악실연자연합회(이하 음실련)는 “그룹 듀스(DEUX)의 신곡 ‘라이즈(Rise)’와 관련, 음실련 회원인 이현도가 자신의 저작인접권 일부를 고(故) 김성재의 몫으로 분배하겠다는 뜻을 밝혀 이에 따른 분배 구조를 마련했다”고 18일 밝혔다.

이번 분배는 현행 저작권법 및 저작인접권 제도에 따라, 실연자로 인정되는 이현도의 권리 판단과 자발적 결정으로 이뤄졌다.

음실련에 따르면 이현도는 28년의 시간 동안 기억된 듀스의 멤버이자 동료인 故 김성재를 향한 헌정의 의미를 담아 이 같은 결정을 내렸다. 관계자는 “단순한 권리 이전을 넘어, 음악으로 함께 호흡했던 동료에 대한 깊은 존중을 보여주는 사례”라고 했다

음실련은 법적 절차에 부합하는 범위 내에서 김성재의 유가족에게 분배가 이루어지도록 조치를 취했다. 현행 법과 제도의 틀 안에서 생존 실연자인 이현도의 권리 행사와 뜻을 최대한 반영한 결과로, 신곡 ‘라이즈’의 저작인접권 분배금 일부는 故 김성재의 유가족에게 지급된다.

28년 만에 발표된 듀스의 신곡 ‘라이즈’는 이현도가 직접 작사와 작곡을 맡았다. 듀스 특유의 뉴잭스윙 사운드를 현대적으로 재해석했다. 이번 곡은 故 김성재의 과거 음원 자료를 기반으로 AI 기술을 활용해 그의 목소리를 복원했다.