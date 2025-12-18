경북권 고객의 접근성과 방문 편의성 강화 내년 3월, 전시장과 서비스센터 갖춘 단독 건물 확장 이전

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 경북권 고객과의 접점을 확대하고 지역 고객 편의성을 강화하기 위해 ‘벤츠 구미 전시장’을 신규 오픈했다고 18일 밝혔다.

구미 전시장은 서울과 부산을 잇는 경부고속도로를 비롯한 주요 간선도로가 연결된 구미 중심권에 위치해, 구미 지역은 물론 경북권 전반에서의 접근이 용이하다.

구미 전시장은 현재 임시 전시장으로 운영 중이며, 고객 상담과 시승 서비스를 제공하고 있다. 전시장은 면적 303.87㎡ 규모로 차량 3대를 전시하고 있으며, 36대의 주차 공간을 갖추고 있다. 고객은 해당 공간에서 차량 정보를 확인하고 시승을 통해 차량을 직접 경험할 수 있다.

벤츠 코리아는 현재 구미 전시장에서 약 1㎞ 떨어진 구미시 지산동 일대에, 전시장과 서비스센터를 함께 갖춘 단독 건물로 2026년 3월 확장 이전할 예정이다. 새롭게 조성되는 시설은 연면적 3,839.88㎡, 지하 1층부터 지상 4층 규모로, 일반 정비 워크베이 9개와 사고 수리 워크베이 3개가 마련돼, 차량 점검과 정비, 사고 수리까지 단계별 서비스 제공이 가능하다.

아울러 확장 이전이 완료되면 구매, 상담, 정비 서비스를 한 곳에서 제공할 수 있는 원스톱 서비스 환경과 함께 벤츠의 최신 인테리어 콘셉트인 ‘MAR20X’ 디자인을 적용한 럭셔리하면서도 편리한 공간에서 서비스를 받아볼 수 있다.

김나정 벤츠 코리아 네트워크 개발 및 트레이닝 아카데미 부문 총괄 부사장은 “구미 전시장은 경북권 고객과의 접점을 확대하는 의미 있는 거점이 될 것”이라며, “내년 3월에 전시장과 서비스센터를 함께 갖춘 시설로 확장 이전이 예정돼 있는 만큼, 단계적으로 보다 체계적이고 효율적인 고객 서비스 환경을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

벤츠 코리아는 이번 구미 지역 네트워크 확장으로, 국내에 65개의 공식 전시장과 73개의 공식 서비스센터를 운영하게 됐다.