도시락 판매율 95%, 입고 즉시 완판…김밥 일주일 새 15만개 팔려

[헤럴드경제=강승연 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 ‘에드워드 리 간편식’이 주요 3개 카테고리에서 모두 매출 1위를 기록했다고 18일 밝혔다.

GS25는 에드워드 리 셰프와 함께 먹거리 초격차 프로젝트를 전개하고 있다. 에드워드 리 셰프가 총괄 셰프로 상품 기획부터 레시피 개발, 시제품 최종 평가 등 전 과정에 참여했다. 현재 간편식·디저트·주류 등 7종의 상품을 운영 중이다.

폭립갈비함박 도시락(5500원), 고추장바베큐 풀드포크 김밥(3500원), 버번소스돈목살덮밥(5900원) 등 간편식 3종은 도시락, 김밥, 냉장밥 카테고리에서 매출 1위에 오르며 ‘3관왕’을 달성했다. 단일 시리즈가 여러 간편식 카테고리에서 동시에 매출 1위를 차지한 건 이번이 처음이다.

GS25는 저녁 시간대 수요를 공략한 점이 주효했다고 분석했다. 실제 에드워드 리 도시락·김밥의 저녁 시간대(18~21시) 구매 고객 비율은 기존 상품보다 25% 이상 신장했다.

상품별 성과도 두드러진다. ‘폭립갈비함박 도시락’은 2주간 판매수량 25만개를 돌파했다. 판매율은 약 95.3% 수준이다. 입고되는 족족 완판 행진을 이어가고 있다. ‘고추장바베큐 풀드포크 김밥’은 출시 일주일 만에 15만개가 팔리며 참치마요 김밥을 제치고 전체 매출 1위에 올랐다. 출시 첫날 판매 수량은 올해 출시된 김밥 신상품 평균 대비 2배 높았다.

민정환 GS25 FF팀 도시락 MD는 “에드워드 리 간편식이 출시와 동시에 주요 카테고리를 모두 석권하며, 간편식의 위상을 다시 입증했다”면서 “앞으로도 차별화된 협업으로 편의점 간편식의 새로운 기준을 만들겠다”고 말했다.