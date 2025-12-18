항공 업계 최초로 장애인 축구단 창단 체계적인 훈련, 직원 항공권 복리후생 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 이스타항공이 지난 17일에 열린 ‘2025 서울특별시 장애체육인의 밤’ 행사에서 서울특별시장 표창을 받았다고 18일 밝혔다.

이번 평가에서 이스타항공은 항공 업계 최초로 장애인 축구단을 창단 및 운영하며 서울시 장애인 체육 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

이스타항공은 작년 8월, 뇌성마비 축구선수 8명과 감독 1명, 코치 1명 등 총 10명으로 구성된 축구단 ‘이스타항공ZEUS’를 창단하고, 체계적인 훈련과 직원 항공권 등 복리후생, 안정적인 고용 환경을 제공함으로써 선수들이 경기력 향상에 전념할 수 있도록 지원하고 있다.

그 결과 이스타항공ZEUS는 올해 9월 ‘2025 전국장애인축구선수권 대회’에서 우승을 차지했으며, 지난 15일에는 ‘2025 한국장애인축구대상’ 시상식에서 ▷올해의 단체상 ▷올해의 최우수선수상(장준호 선수) ▷올해의 지도자상(김재용 감독) 등 3관왕을 달성했다.

이스타항공 관계자는 “창단 2년 차에 이스타항공ZEUS가 전국 대회 등에서 좋은 성과를 거둘 수 있었던 것은 선수들과 감독, 코치진의 노력 덕분”이라며, “앞으로도 이스타항공ZEUS의 활약을 위해 훈련 지원과 복리후생 등을 확대하고, 장애인 체육 발전에 이바지하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 이어가겠다”고 말했다.