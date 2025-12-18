[헤럴드경제 = 서병기선임기자]플레이브(PLAVE)가 빌보드 본사 및 빌보드코리아가 신설한 ‘빌보드코리아 핫100’ 차트 정상에 올랐다.

지난 17일 빌보드코리아에 따르면, 플레이브의 두 번째 싱글 앨범 ‘플뿌우(PLBBUU)’의 타이틀곡 ‘뿌우(BBUU!)’가 ‘빌보드코리아 핫100’ 차트(12월 5일(금)~ 12월 11일(목) 집계)에서 1위를 차지했다.

동일 앨범 수록곡 ‘봉숭아’ 역시 5위에 올랐으며, ‘Island’와 ‘12:32(A to T)’ 역시 10위권에 안착해 강력한 팬덤 파워와 음악성을 입증했다.

또한 ‘뿌우(BBUU!)’는 같은 날 빌보드 글로벌의 메인 앨범 차트 ‘빌보드 글로벌 200’에서도 170위로 차트인에 성공하며 해외 음원 시장에서의 경쟁력을 보여줬다.

‘빌보드코리아 핫 100’은 한국 내에서 가장 사랑 받는 곡을 보여주는 국내 중심 송즈 차트로, 글로벌 및 국내 주요 음원 플랫폼의 스트리밍 이용 데이터와 음원 판매량 등 공식 데이터를 기준으로 집계된다.

더불어 플레이브의 두 번째 싱글 앨범 ‘플뿌우(PLBBUU)’는 초동(발매 첫 일주일간 판매량) 109만장(1,095,6**장)을 기록하며 커리어 하이를 경신한 바 있으며, 이는 역대 보이그룹 싱글 초동 판매량 중 2위에 해당하는 성과다.

한편, 플레이브는 11월 21, 22일 양일간 서울 고척 스카이돔(SKY DOME)에서 열린 ‘대쉬: 퀀텀 리프 앙코르(2025 PLAVE Asia Tour DASH: Quantum Leap Encore)’를 끝으로 데뷔 첫 아시아 투어를 성황리에 종료했다.