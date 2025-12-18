국내 AI 단백질 신약 설계 기업 최초로 글로벌 제약사와 공식 협업

[헤럴드경제=최은지 기자] 인공지능(AI) 신약개발 기업 갤럭스가 글로벌 제약사 베링거인겔하임과 함께 인공지능(AI) 기반 단백질 설계 기술을 활용한 공동 연구 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

이는 국내 AI 단백질 설계 기업이 글로벌 톱티어 제약사와 공식적인 공동 연구를 추진하는 첫 사례로, 국내 기술의 글로벌 확장 가능성을 보여주는 중요한 이정표라는 평가다.

이번 공동 연구는 갤럭스의 단백질 설계 플랫폼 ‘갤럭스디자인(GaluxDesign)’이 특정 기능을 수행하는 단백질을 최초 설계 단계에서부터 구현할 수 있는지를 검증하는 데 초점을 맞춘다. 기존 방식으로는 확보하기 어려웠던 단백질을 AI가 요구 기능을 반영해 새롭게 설계할 수 있는지를 확인하는 과정이다.

갤럭스는 올해 다양한 치료 표적을 대상으로 드노보(de novo) 항체 설계 성과를 연이어 발표하며 기술력을 입증해 왔다. 상용 항체 치료제 수준의 강한 결합력(pM)을 보이는 신규 항체를 설계하는 데 성공했을 뿐 아니라, 설계 구조의 정확성을 실험적으로 확인해 기술의 신뢰성을 높였다.

최근에는 타깃당 50개의 소규모 설계로도 30% 이상의 결합 항체를 확보하며, AI가 단기간에 고품질 항체를 정밀하게 도출할 수 있음을 제시했다. 이러한 성과는 전 세계적으로 보고된 드노보 항체 설계 사례 가운데서도 최상위 수준에 해당한다.

양사는 이번 협력을 통해 확인된 기술적 가능성을 바탕으로, 향후 더 넓은 범위의 협업으로 확장할 수 있는 방안도 함께 논의할 계획이다.

석차옥 갤럭스 대표는 “베링거인겔하임과 함께 신약 개발을 위한 연구 협력을 진행하게 되어 매우 뜻깊다”며 “갤럭스는 원하는 기능을 갖춘 단백질을 AI로 처음부터 설계하는 기술을 고도화하고 있으며, 이번 협력을 통해 이러한 정밀 설계 역량을 분명하게 보여줄 수 있을 것”이라고 말했다.

이어 “베링거인겔하임의 깊은 신약 개발 전문성과 갤럭스의 정밀한 신약 설계 역량이 만나 새로운 치료제 개발 가능성을 넓혀갈 것으로 기대한다”고 덧붙였다.