매매가격 10월 0.07% → 11월 0.09% 대출 규제·매물 감소 등으로 전월세 상승세

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천지역 11월 주택 매매가격이 2개월 연속으로 상승했고 전월세 가격은 오름세가 이어지는 것으로 나타났다.

18일 인천시가 한국부동산원의 부동산 통계정보를 분석한 ‘2025년 11월 부동산시장 동향 보고서’에 따르면 지난달 인천의 주택 매매가격지수 변동률은 전월 0.07%에서 0.09%로 상승폭이 확대됐다.

지역별로는 연수구(0.02%→%0.16), 동구(0.11%→0.14%), 서구(0.13%→0.10%), 남동구(0.03%→0.09%), 중구(0.05%→0.09%), 부평구(0.07%→0.07%), 계양구(0.05%→0.06%), 미추홀구(0.04%→0.05%) 순으로 상승했다.

전세가격지수 변동률은 전월 0.14%에서 11월 0.23%로 증가했다.

서구(0.37%→0.52%), 연수구(0.13%→0.35%), 남동구(0.05%→0.19%), 동구(0.18%→0.17%), 계양구(0.10%→0.13%), 미추홀구(0.13%→0.10%), 중구(0.01%→0.10%), 부평구(0.06%→0.07%) 순으로 올랐다.

월세가격지수 변동률은 전월 0.15%에서 11월 0.22%로 상승했다.

동구(0.56%→0.58%), 중구(0.07%→0.42%), 서구(0.23%→0.38%), 남동구(0.25%→0.33%), 계양구(0.08%→0.17%), 미추홀구(0.09%→0.12%), 부평구(0.11%→0.10%), 연수구(0.02%→0.07%) 순으로 뛰었다.

주택 매매 거래량은 9월 3300건에서 10월 3272건으로 0.8% 감소했다.

지역별로는 서구가 759건으로 가장 많았고 이어 부평구(566건), 남동구(466건), 미추홀구(442건), 연수구(437건), 계양구(298건), 중구(167건), 강화군(78건), 동구(48건), 옹진군(11건) 순으로 나타났다.

주택 전월세 거래량도 9월 1만3541건에서 10월 1만1129건으로 17.8% 줄었다.

이철 인천시 도시계획국장은 “동구, 연수구, 서구 중심으로 주택 매매가격이 상승하며 2개월 연속으로 상승했고 전세 시장은 대출 규제와 매물 감소 등의 영향으로 상승세가 이어졌다”고 말했다.

한편 인천시는 시민들이 인천 부동산 시장 동향을 보다 쉽고 편리하게 파악할 수 있도록 ‘ChatGPT’의 ‘인천 부동산시장 동향’ 앱을 통해 지역별 주택 매매‧전월세 가격 변동률, 거래량, 아파트 매매·전월세·분양·입주권 실거래가 등을 실시간 맞춤형 대화로 제공하고 있다.