‘삼성 아트 스토어’ 통해 선봬 인왕제색도, 십장생도 등

[헤럴드경제=서경원 기자] 삼성전자는 TV 예술 작품 구독 서비스 ‘삼성 아트 스토어’를 통해 ‘이건희 컬렉션’ 20점을 무료로 공개했다고 18일 밝혔다.

공개된 작품에는 한국 대표 진경산수화 ‘인왕제색도’(국보 제216호), 건강과 장수를 염원하는 ‘십장생도’, 조선 대표 화가 단원 김홍도의 ‘추성부도’, 조선 왕실을 상징하는 궁중 회화인 ‘일월오악도’ 등이 포함됐다.

이 밖에도 ‘경현당 선온도’, ‘군접도’, ‘오방오제위도’, ‘사직사자도’, ‘대방광불화엄경 권15’, ‘책가도’, ‘세년계회도’, ‘구담봉도’, ‘평생도’, ‘임진진찬도’, ‘해학반도도’, ‘삼장보살도’, ‘서빙고망도성도’, ‘왕이 준천 공사를 보다’, ‘호랑이와 까치’, ‘한낮의 씨름’ 등 한국을 대표하는 주요 작품을 감상할 수 있다.

삼성전자는 국립중앙박물관과 함께 삼성 TV로 가장 잘 감상할 수 있는 작품 20점을 선정해 고화질 4K 이미지로 구현했다.

국립중앙박물관은 고(故) 이건희 선대회장 기증품 중 한국 예술의 정수를 담은 작품을 엄선해 미국 스미스소니언 재단 산하 국립아시아예술박물관에서 ‘한국의 보물: 모으고, 아끼고, 나누다’ 특별전을 진행하고 있다.

향후 시카고미술관(2026년 3월∼2026년 7월), 영국박물관(2026년 9월∼2027년 1월)에서도 이건희 컬렉션 국외 순회전을 개최할 예정이다.

삼성 아트 스토어에 공개된 이건희 컬렉션 20점은 국외 순회전 종료되는 시점인 2027년 1월까지 감상할 수 있다.