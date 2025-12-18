세계 최초 그래핀 코팅 기술 적용 일본 소비자 대상 첫 공식 론칭 현지 판매 채널 확대·후속 프로젝트 추진 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 자동차용품 전문 기업 불스원은 세계 최초로 그래핀 코팅 기술을 적용한 ‘실리콘X그래핀 하이브리드 와이퍼’가 일본 최대 크라우드 펀딩 플랫폼 마쿠아케에서 목표 대비 1509%를 초과 달성하며 성공적으로 마무리했다고 18일 밝혔다.

‘실리콘X그래핀 하이브리드 와이퍼’는 불스원이 세계 최초로 특허받은 불스원 AMG 그래핀 코팅 기술을 실리콘 하이브리드 와이퍼에 적용한 혁신 제품이다. 그래핀 코팅막이 실리콘 고무를 강력하게 보호하는 등 와이퍼 블레이드 성능을 극대화했으며, 실리콘 고무의 밀착력과 그래핀 코팅의 보호 성능을 결합해 기존 와이퍼의 한계를 뛰어넘는 압도적 성능을 구현했다.

불스원 연구소 테스트 결과, 그래핀 코팅막이 실리콘 고무를 견고히 보호해 200만 회 이상 닦임 내구성을 입증했다. 일반 발수 와이퍼 대비 약 4배 높은 내구성을 확보했으며, 폭우·한파 등 극한 환경에서도 안정적인 밀착력과 선명한 시야 확보가 가능하다는 점이 일본 소비자들의 큰 호응을 얻었다. 또한 실리콘 고무에 함유된 발수 코팅 성분을 통해 기존 발수 와이퍼 대비 약 4배 더 오래 지속되는 발수 효과를 제공한다.

일본은 사계절 기후 변화가 뚜렷하고 도심·산악 지형이 혼재해 와이퍼 성능에 대한 관심이 높은 시장이다. 불스원은 현지 소비자의 와이퍼 교체 주기, 발수 니즈, 장마철 잦은 비 등 일본 기후 특성을 분석해 이번 프로젝트를 준비했다. 특히 단 한 번의 교체만으로도 가혹한 환경에서 긴 수명을 보여주는 프리미엄 와이퍼라는 점이 소비자에게 차별화된 경쟁력으로 작용했다.

불스원은 이번 펀딩 성공을 계기로 일본 시장 내 브랜드 인지도 강화에 속도를 내는 한편, 다양한 제품군을 기반으로 온라인·오프라인 유통 채널 확장, 현지 파트너십 확대 등 본격적인 시장 공략에 나설 계획이다.

불스원 레인OK 주선영 브랜드매니저는 “이번 펀딩을 통해 일본 소비자들에게 불스원의 기술을 직접 검증받을 수 있었다”며 “앞으로 프리미엄 와이퍼 라인업을 더욱 강화해 일본시장에서도 소비자가 체감할 수 있는 뛰어난 품질과 다양한 사용 경험을 제공할 것”이라고 말했다.