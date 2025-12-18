17일 엘타워서 지역사회 나눔 확산에 기여한 기부자 100명에 대한 감사 행사 개최 개인·기업·단체 등 우수기부자 35명에 감사패 전달, 올해 추진된 후원사업 성과 공유

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 서초구(구청장 전성수)는 17일 엘타워 5층 오르체홀에서 지역사회 나눔 문화 확산에 기여한 기부자들에게 감사의 뜻을 전하는 ‘서초의 미래, 기부자 100인과의 동행’ 행사를 개최했다.

이날 행사에는 지정기탁 참여자, 따뜻한 겨울나기 성·금품 우수 기부자, 1대1결연 후원자 등 지역 나눔 활동에 앞장서 온 기부자 100명을 비롯해 관계자 등 약 200여 명이 참석해 지난 한 해 동안의 나눔 성과를 공유하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

먼저 오프닝 이벤트로 마련된 ‘가위바위보 게임’을 진행해 참석자들의 긴장을 풀고 현장 분위기를 활기 있게 끌어올리며 큰 호응을 이끌어냈다. 이어 꾸준히 나눔을 실천해 온 개인·기업·단체 등 우수기부자 35명에게 감사패가 전달됐으며, 올해 추진된 후원사업의 주요 성과도 함께 소개됐다. 기부금은 취약계층 지원, 위기가정 긴급지원, 지역 아동·청소년 프로그램 운영 등 다양한 복지사업에 활용됐다고 구 관계자는 전했다.

이와 함께 행사장에는 기부자와 주민들이 나눔 실천의 의미 있는 순간을 기념할 수 있는 포토존이 마련돼 따뜻한 분위기를 더했다.

또, 참석자들이 손쉽게 기부에 참여할 수 있도록 기부 키오스크도 운영돼 현장에서도 많은 주민들이 즉석 기부에 동참하며 나눔 문화 확산에 힘을 보탰다.

전성수 서초구청장은 “기부자 여러분의 따뜻한 나눔 덕분에 더 많은 이웃에게 희망을 전할 수 있었다”며 “앞으로도 지속가능한 나눔 생태계를 구축할 수 있도록 다양한 사회공헌 기반을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.