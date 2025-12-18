‘LG 사운드 스위트’ 사운드바, 서라운드 스피커, 서브우퍼 조합 나만의 홈 오디오 시스템 구성 가능

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 AI와 무선 통신 기술을 결합해 어떤 공간에서도 최적의 사운드를 구현하는 신개념 프리미엄 홈 오디오 시스템 ‘LG 사운드 스위트(LG Sound Suite)’를 선보인다.

LG전자는 내년 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막하는 CES 2026에서 사운드바(H7), 무선 서라운드 스피커(M5·M7), 서브우퍼(W7)로 구성된 LG 사운드 스위트를 공개한다고 18일 밝혔다.

LG 사운드 스위트는 업계 최초로 사운드바에 돌비 애트모스 플렉스커넥트(Dolby Atmos FlexConnect)를 지원한다. 스피커의 위치를 인식해 오디오 신호를 자동으로 최적화하는 기술로, 여기에 LG전자의 독자적인 무손실 무선 전송 기술을 결합해 선명하고 안정적인 사운드를 구현했다. 스피커를 자유롭게 배치해도 청취 위치에 맞춘 균형 잡힌 음향을 즐길 수 있는 것이 특징이다.

제품 조합의 유연성도 강점이다. 사운드바를 중심으로 구성할 경우 총 27가지 조합이 가능하며, 사운드바와 무선 서라운드 스피커(M7) 4대, 서브우퍼 1대를 연결하면 최대 13.1.7채널의 극장 수준 입체 사운드를 구현할 수 있다.

사운드바에는 2026년형 올레드 TV와 동일한 3세대 알파11 AI 프로세서가 탑재돼 딥러닝 기반의 ‘AI 사운드 프로 플러스’를 지원한다. 음성과 음악, 효과음을 구분해 대사는 더욱 선명하게, 음향 효과는 콘텐츠 특성에 맞게 정교하게 조정해 몰입감을 높인다.

사운드바 없이도 돌비 애트모스 플렉스커넥트를 지원하는 LG TV를 중심으로 서라운드 스피커를 조합할 수 있다. 이 경우에도 총 22가지 구성 옵션이 제공되며, 중·고음역대 표현에 강점이 있어 영화와 드라마 대사를 또렷하게 감상할 수 있다. LG전자는 2026년형 프리미엄 TV 전 라인업에 해당 기술을 적용하고, 소프트웨어 업데이트를 통해 2025년형 일부 모델로도 지원을 확대할 계획이다.

청취자의 위치를 기준으로 음향을 조정하는 ‘사운드 팔로우’ 기능도 적용됐다. 초광대역(UWB) 무선 통신 기술을 활용해 청취자의 위치와 거리를 정밀하게 측정하며, LG 씽큐 애플리케이션에서 위치를 선택하면 자동으로 사운드가 조정된다. 이와 함께 설치 공간의 형태를 분석해 음향을 세밀하게 보정하는 ‘룸 캘리브레이션 프로’ 기능도 전 라인업에 탑재됐다.

모든 제품에는 덴마크 프리미엄 오디오 브랜드 피어리스(Peerless)의 사운드 드라이버가 적용돼 깊고 단단한 저음과 섬세한 고음을 구현한다.

이정석 LG전자 MS사업본부 오디오사업담당 전무는 “고객의 라이프스타일에 맞춰 나만의 사운드를 설계해 듣는 즐거움을 더하는 LG 사운드 스위트를 통해 글로벌 오디오 시장에서 리더십을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.