[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 마이크론이 인공지능(AI) 붐에 따른 수요 급증을 배경으로 2026회계연도 1분기(2025년 9~11월)에 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 웃도는 깜짝실적을 발표했다.

17일(현지 시간) 마이크론은 2026회계연도 1분기에 매출 136억4000만달러, 조정 주당순이익(EPS) 4.78달러를 기록했다고 발표했다. 매출과 EPS 모두 컨센서스(매출 129억5000만달러, EPS 3.95달러)보다 컸다.

2026회계연도 2분기(2025년 12월~2026년 2월)에 대한 회사 공식 실적 전망치(가이던스)도 컨센서스를 뛰어 넘었다. 매출 가이던스는 183~191억달러로 컨센서스인 143억8000만달러를 크게 웃돌았고, EPS도 8.42달러로 컨센서스인 4.71달러보다 크다.

산제이 메흐로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 “마이크론은 AI를 가능하게 하는 필수적인 핵심 기업”이라며 “메모리와 저장장치에 대한 고객 수요 증가에 대응하기 위해 투자를 지속하고 있다”고 밝혔다.

마이크론은 AI 모델 개발에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM) 분야에서 경쟁력을 갖추며 AI 수요의 핵심 수혜 기업으로 꼽힌다.

앞서 11월 27일 종료된 2025회계연도 1분기 매출은 전년 동기 대비 57% 증가한 136억달러를 기록했다. 일회성 항목을 제외한 EPS는 4.78달러로, 시장 예상치(매출 130억달러·EPS 3.95달러)를 웃돌았다.

마이크론은 AI 수요 대응을 위해 투자 확대가 불가피하다는 입장이다. 회사는 2025회계연도에 공장과 설비에 138억달러를 투자했으며, 올해는 이보다 더 많은 자본지출을 계획하고 있다고 밝혔다.

메흐로트라 CEO는 “마이크론은 1분기에 사상 최대 매출을 기록했고 모든 사업부에서 이익률이 의미 있는 수준으로 확대됐다”며 “2026회계연도 2분기에도 매출, 이익률, EPS, 현금흐름 등이 개선되고, 2026회계연도 전체로도 실적이 증가할 것”이라고 말했다.