12월 29일부터 참가자 모집… 6개 종목 10개 교실 운영 댄스·인공암벽·스케이트 등 인기 종목으로 건강한 방학 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 겨울방학을 맞아 지역 내 청소년들의 체력 증진과 건전한 여가생활을 돕기 위해 ‘2026년 겨울방학 청소년 체육교실’을 운영한다.

이번 프로그램은 방학 기간 동안 초·중·고등학생들이 다양한 생활체육 종목을 체험하며 건강하게 성장할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

운영 종목은 ▲K-POP 댄스(신설) ▲인공암벽(클라이밍) ▲아이스스케이트 ▲볼링 ▲풋살 ▲탁구 등 총 6개며, 연령에 따라 10개 교실로 나눠 운영된다.

특히 올해는 청소년들의 선호를 반영해 K-POP 댄스 교실을 새롭게 개설, 클라이밍과 아이스 스케이트 등 평소 접하기 어려운 종목도 포함해 체험의 폭을 넓혔다.

모집 인원은 초·중·고등학생 135명으로, 신청은 오는 12월 29일 오전 9시부터 2026년 1월 4일 오후 6시까지 강서구 공공체육시설 누리집를 통해 온라인으로 가능하다.

1인 1종목만 신청할 수 있으며, 접수 마감 후 전산 추첨을 통해 참가자를 선정한다.

선정 결과는 2026년 1월 6일 오전 10시 강서구 공공체육시설 누리집에 게시되고, 개별 문자메시지로도 안내될 예정이다.

체육교실은 2026년 1월 12일부터 1월 30일까지 3주간 운영되며, 강서구민올림픽체육센터, 강서클라이밍센터, 아이스온, KBS스포츠월드 볼링장 등 지역 내 공공·민간 체육시설에서 진행된다.

참가비는 무료이나, 스케이트·인공암벽·볼링 등 일부 종목은 장비 사용료 등 개인 부담이 발생할 수 있다.

구는 전문 지도자 배치와 함께 운영 기간 중 현장 점검과 만족도 조사를 병행해 안전하고 내실 있는 프로그램 운영에 만전을 기할 계획이다.

진교훈 강서구청장은 “겨울방학 청소년 체육교실은 아이들이 건강하게 뛰놀며 자신감을 키울 수 있는 소중한 기회”라며 “앞으로도 청소년 눈높이에 맞는 다양한 체육 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.