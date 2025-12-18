레드로드 발전소 광장에 조성, 12월 20일부터 내년 2월 13일까지 운영 신장 110cm 이상 만 5~12세 어린이 대상, 이용료 무료...선착순 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 겨울을 맞아 레드로드 발전소 광장에 ‘윈터페스타 엄빠랑 아이스링크’를 조성하고 12월 20일 개장한다.

지난 여름 같은 장소에서 운영한 ‘엄빠랑 물놀이장’이 어린이들과 학부모의 뜨거운 관심을 받은 데 이어, 이번 겨울에도 아이스링크를 설치해 가족들이 겨울방학을 더욱 즐겁고 특별하게 보낼 수 있도록 한다는 취지다.

인공 얼음으로 만든 엄빠랑 아이스링크는 약 150㎡ 규모의 어린이 시설로, 신장 110cm 이상의 만 5 ~ 12세 어린이라면 누구나 이용할 수 있다. 다만, 안전을 위해 보호자가 반드시 동반하여야 한다.

아이스링크 운영 기간은 2025년 12월 20일부터 2026년 2월 13일까지며, 매주 월요일과 1월 1일은 휴무다.

운영 시간은 오전 11시부터 오후 5시까지로, 1일 5회로 나눠 진행한다. 각 회차는 50분간 운영되고 종료 후에는 10분간 정빙 작업을 시행한다. 오후 1시부터 오후 2시까지는 점검을 위해 휴식 시간을 둔다.

회차 당 이용 인원은 20명이며, 이용료는 무료다. 모집은 선착순으로 진행되며 홍보 포스터에 기재된 QR코드로 접속해 신청하면 된다. 홍보 포스터는 마포구청 누리집에서 확인할 수 있다.

아울러 마포구는 아이스링크 주변으로도 크리스마스 장식과 화려한 조명을 더해 깊어가는 겨울의 분위기를 높일 예정이다.

또 크리스마스, 새해맞이, 민속놀이 등 다양한 이벤트를 준비해 어린이들이 가족과의 추억을 더욱 풍성하게 쌓을 수 있도록 도울 계획이다.

이 밖에도 마포구는 레드로드 발전소와 연계해 어린이들이 배움과 즐거움을 동시에 누릴 수 있는 다양한 문화 체험을 마련할 방침이다.

박강수 마포구청장은 “얼음 위 스케이트 자국마다 아이들의 웃음과 추억이 새겨지길 바란다”며 “마포구는 계절마다 새로운 경험을 정성껏 마련해 주민의 삶을 더욱 풍성하게 만들겠다”고 말했다.