[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시 농업기술센터(센터)는 국산 국화 ‘백강’의 기술보급 모델을 구축한 공로를 인정받아 16일 오후 진행된 2025년 농촌진흥청 주관 농업기술보급 혁신 우수사례 경진대회 시상식에서 ‘대상’을 수상했다고 17일 밝혔다.

국화 ‘백강’은 국내에서 육성한 국산 품종으로, 국내 최초 흰녹병 저항성을 가진 흰색 대형 국화이다. 흰녹병 방제약제 사용량을 30% 절감할 수 있으며, 꽃 수명도 일반 절화 국화보다 2배 정도(3~4주) 긴 편이다. 또 재배온도가 낮아 겨울철 난방비를 20% 절감할 수 있는 품종으로, 2024~2025년 ‘기술보급 블렌딩 협력모델사업’을 통해 확대 보급됐다.

센터는 스마트농업을 연계한 현장 중심 보급모델 우수사례로 평가받았으며, 연구와 지도, 민간의 유기적인 협력체계 구축으로 현장 중심 기술보급과 농가소득 향상을 동시에 이뤄냈다.

수입 품종 의존도가 높았던 절화 국화 시장에서 국산 품종의 자립 기반을 조성하고, 정보통신기술(ICT) 활용 자동 관수․관비시스템 개발과 실증 학술연구과제로 추진하여 논문 2건, 특허 1건을 출원하는 등의 성과를 거두었다.