“잘못된 도시정책 재설계·30년 서울 새판 짜야” “멈춰선 경전철 재추진…10분 역세권 만들겠다” “영등포 청량리 동대문 신촌 고밀복합개발”

[헤럴드경제=주소현 기자] 김영배 더불어민주당 의원은 16일 내년 6·3 지방선거 서울시장 선거에 출사표를 내면서 “서울을 ‘시간평등특별시’로 만들겠다. 우리 모두가 내 시간의 주인으로 살아갈 수 있는 서울을 만들겠다”고 밝혔다.

김 의원은 이날 서울 중구 옛 서울역사(문화역서울284) 앞에서 출마선언식을 열고 “구청장·청와대·글로벌 경험을 가진 진짜 종합행정가로서 서울의 시간을 바꾸는 시장이 되기 위해 이 자리에 섰다”며 이같이 말했다.

김 의원은 “거리가 곧 계급이 되고 시간이 곧 특권이 된 도시, 이것이 바로 오늘 2025년 대한민국 서울의 슬픈 자화상”이라며 “어디에 사느냐, 어디서 일하느냐에 따라 큰 차이가 나는 시간 불평등을 겪고 있는 것”이라고 설명했다.

이어 김 의원은 “양질의 일자리는 도심과 강남 그리고 여의도 등 일부 지역에만 몰려 있지만 이곳들의 집값은 너무 높아 시민들은 그 근처에 살 엄두조차 못 내는 것이 현실”이라고 지적했다.

김 의원은 서울이 시간불평등 도시가 된 원인으로 “양적 성장과 토건에만 매달렸던 잘못된 도시 설계와 근시안적 도시행정”을 지목하며, “잘못된 도시정책을 전면 재설계하고 30년 서울 새판 짜기를 할 때가 왔다”고 강조했다.

구체적으로는 “마을버스 완전공영화, 전기따릉이 전면 도입, 멈춰선 강북횡단선·목동선·난곡선·서부선 등 경전철 사업 즉각 재추진과 역 개수 확장 등 3가지를 통해 10분 역세권 서울을 만들겠다”며 “안전보행권, 심야귀가권, 교통약자 우선이동권 등 3대 이동권을 확실히 보장하겠다”고 공약했다.

이어 김 의원은 “서울과 수도권 거점도시를 연결해 글로벌 경쟁력을 갖춘 직주근접의 수도권 메가시티로 발전시키겠다”고 했다. 김 의원은 “영등포·여의도, 청량리·홍릉, 동대문·성수, 신촌·홍대 등 도심 거점 4곳을 고밀복합개발하겠다”며 “더불어 서울과 수도권을 연결하는 수도권 연결 메가시티의 3대 거점을 조성하겠다. 다핵거점도시를 만들겠다”고 덧붙였다.

김 의원은 “시민의 주거안정을 위해 74곳의 공공 재개발을 신속 추진하도록 노력하겠다”며 “대법원·대검찰청·국회의사당·경찰청 본청 등 권력기관이 독점했던 서울의 노른자 땅 공공부지도 시민을 위한 공간으로 돌려드리겠다”고 말했다.

아울러 김 의원은 “슬세권(슬리퍼 생활권) 인프라를 대폭 확충하겠다”며 “365일 열린 글로벌 문화창조 도시를 만들겠다. 언제나 열린 오픈 플랫폼으로서 서울을 아시아 최고의 문화경제수도로 도약시키겠다”고 말했다.