코스메카코리아, CJ온스타일과 ‘투자형 K-뷰티 성장모델’ 구축

조임래 코스메카코리아 회장(왼쪽)과 이선영 CJ ENM 커머스부문 대표가 최근 경기 성남시 코스메카 중앙연구원에서 업무협약을 하고 있다.
국내 인디뷰티 브랜드의 ‘발굴·투자·해외진출’을 한번에 지원하는 생태계가 구축된다.

화장품 ODM(개발·생산) 회사인 코스메카코리아가 CJ온스타일과 손잡고 이같은 ‘투자형 성장모델’을 구축한다고 16일 밝혔다.

이 협약은 단순 제조·유통 협력을 넘어 K-뷰티 브랜드 발굴과 육성, 직접 투자까지 아우르는 전방위 성장플랫폼 구축이란 점에서 눈길을 끈다. 코스메카는 R&D 경쟁력과 대규모 생산능력을 기반으로 K-뷰티 브랜드의 제품 경쟁력을 책임진다. 빠른 제품구현과 품질 신뢰를 동시에 확보할 수 있는 제조기반은 초기 인디브랜드가 해외로 확장하는데 핵심 역할을 할 것으로 기대된다.

여기에 CJ온스타일은 에이피알, 비나우 등 유망 K-뷰티 브랜드 투자경험을 바탕으로 기업을 발굴하고 콘텐츠 커머스를 통한 시장확장 능력을 보탤 계획이다. 특히 CJ온스타일의 온큐베이팅 프로그램(헬스앤뷰티 중소 브랜드 육성)을 통해 브랜드 단계와 특성에 맞는 맞춤 육성전략을 제공하게 된다.

또 양사는 뷰티 전용펀드를 공동 조성해 제품개발, 마케팅, 콘텐츠제작, 글로벌유통 진출 등 브랜드 성장에 필요한 자원을 단계별로 지원하기로 했다.

코스메카 측은 “단기 성과에 그치지 않는 지속가능한 글로벌 K-뷰티 브랜드 육성을 추진한다. CJ온스타일과 협업해 K-뷰티 생태계의 성장을 이끌겠다”고 했다.


