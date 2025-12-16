코스메카코리아, CJ온스타일과 ‘투자형 K-뷰티 성장모델’ 구축

국내 인디뷰티 브랜드의 ‘발굴·투자·해외진출’을 한번에 지원하는 생태계가 구축된다.

화장품 ODM(개발·생산) 회사인 코스메카코리아가 CJ온스타일과 손잡고 이같은 ‘투자형 성장모델’을 구축한다고 16일 밝혔다.

이 협약은 단순 제조·유통 협력을 넘어 K-뷰티 브랜드 발굴과 육성, 직접 투자까지 아우르는 전방위 성장플랫폼 구축이란 점에서 눈길을 끈다. 코스메카는 R&D 경쟁력과 대규모 생산능력을 기반으로 K-뷰티 브랜드의 제품 경쟁력을 책임진다. 빠른 제품구현과 품질 신뢰를 동시에 확보할 수 있는 제조기반은 초기 인디브랜드가 해외로 확장하는데 핵심 역할을 할 것으로 기대된다.

여기에 CJ온스타일은 에이피알, 비나우 등 유망 K-뷰티 브랜드 투자경험을 바탕으로 기업을 발굴하고 콘텐츠 커머스를 통한 시장확장 능력을 보탤 계획이다. 특히 CJ온스타일의 온큐베이팅 프로그램(헬스앤뷰티 중소 브랜드 육성)을 통해 브랜드 단계와 특성에 맞는 맞춤 육성전략을 제공하게 된다.

또 양사는 뷰티 전용펀드를 공동 조성해 제품개발, 마케팅, 콘텐츠제작, 글로벌유통 진출 등 브랜드 성장에 필요한 자원을 단계별로 지원하기로 했다.

코스메카 측은 “단기 성과에 그치지 않는 지속가능한 글로벌 K-뷰티 브랜드 육성을 추진한다. CJ온스타일과 협업해 K-뷰티 생태계의 성장을 이끌겠다”고 했다.