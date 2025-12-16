“백악관 대회 ‘NO GO’” 글 게시 UFC와 재계약 노린 ‘밀당’ 추측도

[헤럴드경제=조용직 기자] UFC의 인기스타 ‘돌주먹’ 알렉스 페레이라(38·브라질)가 염원해 오던 UFC 백악관 대회에 갑자기 불참을 시사하는 의사를 드러내 팬들의 희망을 암울하게 하고 있다.

UFC 라이트헤비급 챔프 페레이라는 최근 자신의 SNS에 UFC 데이너 화이트 CEO와 함께 찍은 사진과 함께 “Looks like the White House is a NO GO!!!”(백악관 대회는 안 갈 것 같다)는 짧은 글을 게시했다.

UFC가 내년 6월 미국 백악관에서 개최를 추진한다는 소식이 전해지자 페레이라는 일찍이 큰 관심을 보였다. 때마침 전 헤비급 챔프 존 존스가 은퇴를 곧바로 번복하고 출전하고 싶다는 의사를 드러내자 페레이라와 존스의 슈퍼매치가 부상했고, 일찍이 페레이라도 강한 의향을 밝혔다.

그런데 돌연 출전하지 않겠다는 의미로 해석될 수 있는 글이 올라오자, 이런 갑작스런 ‘태세전환’의 배경에 궁금증이 쏠린다.

UFC 백악관 대회는 최근 도널드 트럼프 미 대통령이 직접 발표한대로 내년 6월 14일(현지시간) 트럼프 대통령의 80세 생일에 백악관 부지 특설링에서 열릴 예정이다. UFC는 아직 공식적인 대회일정과 대진을 발표하지는 않은 상태다.

다만 화이트 CEO는 존 존스의 일관되지 않은 거취, 특히 챔피언 신분으로 은퇴를 갑자기 표명했다 또 갑자기 번복하는 행보에 대해 불신감을 드러내고 있다. 이런 맥락에서 화이트 CEO는 존스의 백악관 입성에 대한 질문이 나올 때마다 그 가능성을 일축했다.

현지 매체는 이번 페레이라의 게시 글의 정확한 의도와 다른 셈법의 여부를 찾고 있다. 페레이라가 백악관 대회 출전을 거부한 것인지, 아니면 UFC 측에서 퇴짜를 놓은 것인지, 그것도 아니면 양자간 출전 조건을 두고 협상중인지 등이다.

페레이라는 화이트 CEO의 찬사대로 출전 오퍼를 거절하지 않는 것으로 잘 알려져 있다. 하지만 ‘밀당’역시 구사한다. 직전 경기인 마고메드 안칼라예프와 리턴매치 겸 타이틀전을 앞두고 페레이라는 SNS로 은퇴 선언을 한 사례만 봐도 그렇다. 해킹을 당한 것이라고 해명했다가 몇달 후 의도적으로 그런 트윗을 올렸다고 털어놓은 바 있다. 이번 게시물도 UFC와의 밀당이 아닌가 의심해 볼 수 있다.

격투기매체 MMA정키는 내년 1월부터 ESPN 대신 새 중계권을 딴 파라마운트에서 PPV(페이퍼뷰)를 폐지한 것이 영향을 끼쳤을 가능성이 있다고 관측했다. 이 매체는 UFC 챔피언들은 PPV로 얻던 배분 수익이 사라지는 것을 반영해 기존 계약을 재협상하고 있는데, 페레이라도 이런 상황에서 유리한 위치를 점하고자 이런 돌출 발언을 했을 수 있다는 것이다.

설령 존 존스가 백악관 대회에 나서지 못 하더라도, 현재 최고 흥행카드 중 한명인 페레이라의 출전이 보장된다면 또 다른 빅매치를 구성해 볼 수도 있을 전망이다.