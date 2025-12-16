겨울방학 맞아 집중력 높이는 공부방 선택법 제시 “초등생용 ‘조이S’ 중고생용 ‘조이A’ 등 바꿔볼만”

겨울방학은 공부방 환경을 바꿔 자녀들의 공부습관을 바로잡을 좋은 기회다.

한샘(대표 김유진)이 겨울방학에 맞춰 초등과 중·고등으로 나눠 집중력을 높일 수 있는 공부방 책상 선택방법을 제안해 눈길을 끈다.

초등생 시기는 책상 위 학습뿐 아니라 그리기, 만들기, 독서 등 다양한 활동이 뒤섞여 이뤄진다. 보호자와 함께 학습하는 경우가 많아 복잡한 기능보다 유연한 배치와 열린 동선이 중요하다. 한샘의 ‘조이S 2 단독 책상’은 책상을 정면·측면 등 원하는 방향으로 배치할 수 있게 해 활동이 다양한 초등 시기의 특성을 반영했다. 90도 회전 스위블조명은 배치에 구애받지 않고 사용할 수 있게 한다. 3단계 밝기, 3단계 색온도 조절 기능을 통해 시력발달이 중요한 시기 눈의 피로를 최소화하도록 설계됐다.

전동 높낮이 조절 기능을 갖춘 ‘조이S 2 모션데스크’는 초등 저학년부터 고학년까지 성장에 따라 높이를 조절할 수 있어 바른 자세 형성에 도움을 준다. 책상 전면의 원형 컨트롤러로 앉은 상태에서도 쉽게 조작할 수 있으며, 넉넉한 수납공간은 정리하는 습관을 만드는 데 용이하다고 한샘 측은 설명했다.

중·고생이 되면 학습환경은 경험에서 ‘몰입’으로 이동한다. 과목 수가 늘고 교재량이 증가하면서 자리에서 크게 움직이지 않아도 필요한 도구가 손에 닿는 구조가 중요하다. 고등학생에게는 학습량보다 시간의 밀도와 집중 유지력이 더 큰 과제다.

한샘의 중·고생용 ‘조이A’ 시리즈는 이런 변화에 맞춘 집중형 제품이다. ‘조이A 스크린 책상’은 파티션을 추가해 집중력을 깨트리는 외부 시야를 차단하고 몰입할 수 있는 환경을 제공한다. 전면 철제 스크린은 계획이나 목표를 붙여 놓을 수 있어 자기주도 학습을 돕는다. 조명·콘센트·USB·모니터 선반 등은 모두 손이 쉽게 닿는 위치에 있어 학습흐름이 끊기지 않도록 해준다고 했다.

‘조이A 측면형 책상’은 수납책장을 활용해 학습공간과 휴식공간을 자연스럽게 분리해 작은 방에서도 집중력을 강화하는 구조를 만들 수 있다고 한다. 철제 기둥 선반은 개인소품을 정돈해 책상 위를 깔끔히 유지할 수 있어 집중도를 유지하는데 도움이 된다고 회사 측은 주장했다.

한샘 관계자는 “연령별로 필요한 학습환경을 세밀하게 고려한 학생방 책상 조이를 개발했다. 겨울방학은 학습습관을 재정비하기 좋은 시기인 만큼, 자녀에게 맞는 공부방 환경을 조성해줄만 하다”고 했다.