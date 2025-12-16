외환시장 거래현황 점검 및 민관 협력방안 논의

[헤럴드경제=양영경 기자] 이형일 기획재정부 1차관이 16일 국내 주요 반도체·자동차·조선 기업과 만나 외환시장 안정을 위해 적극적인 협력을 요청했다.

이 차관은 이날 오전 정부서울청사에서 삼성전자·SK하이닉스(반도체), 기아·현대차(자동차), HD한국조선해양·삼성중공업·한화오션(조선업) 등 주요 수출기업과 간담회를 열고 이같이 밝혔다.

이날 간담회 참석 대상 업종으로는 외환시장 주요 수급 주체로서 수출입을 대표하는 15대 품목 중 상위 2개 반도체·자동차와 주요 선물환 공급 주체인 조선이 선정됐다.

이 차관은 최근 원화 변동성 확대에 대한 우려가 커지고 있는 상황을 언급하며 주요 수출기업이 국가 경제와 민생 전반에 미치는 영향이 큰 만큼 각 기업 차원의 환리스크 관리가 무엇보다 중요하다고 강조했다. 특히 환 헤지 확대 등 외환시장 안정을 위한 실질적인 협력에 나서 달라고 당부했다. 구체적인 방식은 언급하지 않았지만 선물환 매도 확대 등을 염두에 둔 요청으로 해석된다.

이 차관은 최근 기재부 내 발족한 외화업무지원 태스크포스(TF)를 소개하며 향후 외환 관련 자료 제공과 정보 공유 등에서 긴밀한 협조를 당부했다.

이번 간담회는 지난달 30일 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 “수출기업의 환전 및 해외투자 현황을 정기적으로 점검·검토하겠다”고 밝힌 이후 이어진 후속 조치로 볼 수 있다.

기재부 관계자는 “수출기업 임원을 직접 만나 외환 수급 개선을 위한 기업 차원의 협력을 강조하고 기업과 정부가 윈-윈하는 방안을 모색하는 데 초점을 뒀다”며 “기업 역시외환시장 안정이 원활한 경영 활동을 위해 중요하다고 인식하고 정부 요청에 협력하기로 했다”고 밝혔다.