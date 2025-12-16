경제·사회조건, 혼인·출산에 미친 영향 첫 분석

[헤럴드경제=양영경 기자] 상시 근로자이거나 소득 수준이 높고 주택을 보유한 집단일수록 출산으로 이어질 가능성이 더 높은 것으로 나타났다. 육아휴직을 사용할 경우 다자녀로 이어질 가능성도 커졌다.

국가데이터처는 16일 이 같은 내용의 ‘2015∼2023년 인구동태패널통계 개발 결과’를 발표했다.

이번 분석은 1983~1995년생을 대상으로 소득, 일자리, 주거 등 경제·사회적 조건의 변화가 시간이 지나 혼인과 출산 선택에 어떤 영향을 미쳤는지를 추적한 것으로, 관련 통계가 공표된 것은 이번이 처음이다.

분석에 따르면 남녀 모두 최근 출생 세대일수록 혼인과 출산 비율이 낮아지는 경향이 나타났다. 남성의 경우 32세를 기준으로 보면 1983년생의 혼인 비율은 42.8%였지만, 1991년생은 24.3%로 크게 낮아졌다.

데이터처는 혼인 비율이 가장 높은 연령대인 남성 32세, 여성 31세를 기준으로 혼인·출산 변화를 추가 분석했다. 분석 대상은 1983년생과 1988년생 남성, 1984년생과 1989년생 여성이다.

1983년생 남성의 3년 후 출산 변화 비율은 수도권이 20.6%로 가장 낮았고, 충청권(22.8%), 동남권(22.4%) 등에서는 더 높았다. 1988년생 남성은 수도권에서 3년 후 출산 변화 비율이 14.5%로, 이전 세대보다 더 낮아졌다.

여성 역시 수도권에서 3년 후 출산 변화 비율이 가장 낮았다. 1984년생은 25.7%, 1989년생은 18.9%로 각각 집계됐다.

고용 형태와 소득 수준도 혼인·출산 이행에 영향을 미쳤다. 종사상 지위별로 보면 상시근로자는 상시근로자가 아닌 집단보다 3년 후 결혼이나 출산으로 변화한 비율이 더 높았다. 소득 수준 역시 평균 소득을 초과한 집단에서 혼인·출산 이행 비율이 높게 나타났다.

기업 규모별로 보면 중소기업과 소상공인에 종사하는 집단에서 혼인·출산 변화 비율이 가장 낮았다. 중소기업·소상공인 종사자일수록 3년 후 결혼하거나 출산할 가능성이 상대적으로 낮다는 점을 보여준다.

주택 소유 여부의 영향도 뚜렷했다. 1988년생 남성을 기준으로 3년 후 출산 변화 비율을 보면 주택 소유 집단이 26.5%로, 주택 미소유 집단(12.5%)의 2배 이상 높았다. 여성 역시 1989년생의 경우 주택 소유 집단은 28.1%, 미소유 집단은 18.5%로 차이를 보였다.

김지은 사회통계기획과장은 “같은 세대 안에서도 여러 조건이 혼인과 출산 이행 여부에 영향을 미친다는 통념이 수치로 확인됐다는 점에서 의미가 있다”고 설명했다.

육아휴직 사용 여부는 다자녀 출산과의 연관성이 두드러졌다. 남녀 모두 육아휴직 사용자는 미사용자보다 3년 후 둘째 이상을 둔 비율이 더 높았다.

남성의 경우 육아휴직 사용자는 전체의 9.0%, 미사용자는 91.0%였다. 3년 후 다자녀 비율은 사용자가 46.4%, 미사용자가 39.9%로 나타났다. 여성은 육아휴직 사용자 비율이 78.9%로 남성보다 높았고, 미사용자는 21.1%였다. 3년 후 다자녀 비율은 사용자 39.2%, 미사용자 30.1%로 집계됐다.

소득 수준이나 기업 규모, 주택 소유 여부 등 다른 조건을 고려하더라도 남녀 모두 육아휴직 사용자가 미사용자보다 다자녀 이행 비율이 높았다. 김 과장은 “육아휴직을 사용한 집단에서 다자녀로의 이행이 일관되게 더 많아 정책 효과가 있는 것으로 보인다”고 말했다.