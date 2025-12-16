리그 3경기 다 멕시코…고지대 적응 필수 11일 개막당일 리그 첫 경기 일정도 고려

[헤럴드경제=조용직 기자] 대한민국 월드컵 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵 개막 당월인 내년 6월 초 A매치 기간에 결전지 멕시코에서 평가전을 치르기로 했다.

16일 대한축구협회에 따르면 대표팀은 이 기간 멕시코에서 평가전을 치르기로 하고 상대를 물색하고 있다. 대표팀 관계자는 “경기 일정과 바른 현지 적응의 필요성을 고려해 멕시코에서 마지막 평가전을 치르기로 했다”고 설명했다.

북중미 월드컵은 6월 11일(이하 현지시간) 개막해 7월 19일 끝나며, 대회 직전인 6월 1일부터 9일까지 참가국들이 대회를 준비할 수 있는 A매치 기간이 있다.

대표팀은 월드컵을 앞두고 통상 해오던 국내 평가전과 출정식을 패스할 가능성이 커졌다. 시코 현지에서 조별리그 3경기를 모두 치를 예정이라는 점, 특히 이중 2경기를 해발 1571ｍ 고지대에 있는 과달라하라 아크론 스타디움에서 치른다는 점에서 현지 적응이 무엇보다 중요하다고 판단하고 있어서다.

고지대는 산소가 부족하고 기압이 낮다. 선수 체력이 일찍 떨어지며 공이 나가는 속도와 궤적도 다르기 때문에 고지대에 최대한 빠르게 적응하는 게 조별리그 생존의 관건으로 떠올랐다.

개최국인 멕시코와 함께 A조에 속해 대회 개막 첫날에 경기를 치르게 된 점도 결전지로 향하는 홍명보호의 걸음을 재촉하게 했다.

멕시코와 남아프리카공화국의 경기가 11일 대회 공식 개막전으로 치러지며, 한국은 유럽 플레이오프(PO) 패스D 승자와 대회 두 번째 경기를 치르게 된다.

현지에서 치를 6월 평가전 상대로는 멕시코에서 경기를 치르는 다른 조 팀들이 거론된다. F조 튀니지, K조의 콜롬비아, H조의 스페인 등이다.

한편 그보다 앞서 3월 치를 유럽 원정 2연전의 상대를 확정하는 작업도 속도를 내고 있다. 일단 상대할 두 팀 중 하나가 오스트리아로 결정된 가운데 남은 한 팀으로는 남아프리카공화국을 고려한 아프리카팀이나 또 다른 유럽 팀을 물색 중이다.