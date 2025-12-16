[헤럴드경제 = 서병기선임기자]배우 정해인의 밀랍 인형이 최초로 공개됐다.

멀린 엔터테인먼트 그룹 산하 브랜드인 마담 투소 홍콩이 전 세계 팬들의 사랑을 받고 있는 배우 정해인의 밀랍 인형을 마담 투소 홍콩에 영구 전시한다고 밝혀, 또 한 번의 한류 열풍을 예고했다.

이번에 공개된 정해인의 첫 번째 밀랍 인형은 K-드라마의 매력을 생생하게 느낄 수 있는 특별한 경험을 제공하며, 마담 투소 홍콩의 대표 공간인 K-Wave 존에 새로운 활력을 더할 예정이다. 정해인은 직접 자신의 밀랍 인형을 공개하며 마담 투소 홍콩에 영구적으로 전시되기 전, 특별하고 잊지 못할 순간을 가졌다.

밀랍 인형은 정해인 특유의 부드러운 매력을 세밀하게 구현했다. 실크 라펠이 돋보이는 우아한 블랙 더블브레스티드 돌체앤가바나 수트에 화이트 셔츠, 블랙 첼시 부츠까지 배우가 직접 선택한 스타일로 완성됐다.

두 손을 가슴 앞에서 하트 모양으로 포개며 따뜻하고 친근한 미소를 띤 모습은 팬클럽 해이니즈(HAEINESS)가 사랑하는 그의 편안하고 다정한 매력을 그대로 담아냈다.

헤어 컬러와 피부 톤은 물론, 수트의 실루엣과 안감, 브로치에 이르기까지 모든 요소는 약 5시간에 걸친 정밀 계측 과정을 기반으로 완성됐다. 이는 마담 투소가 자랑하는 섬세한 장인정신과 최고 수준의 리얼리즘을 다시 한번 입증하는 결과물이다.

정해인은 드라마 「밥 잘 사주는 예쁜 누나」, 「봄밤」, 「D.P.」 등 다수의 호평 받은 작품을 통해 대한민국을 대표하는 배우로 자리매김했다. 특유의 다정하고 따뜻한 연기로 ‘국민 남친’이라는 별명을 얻었으며, 탄탄한 팬덤 ‘해이니즈’를 형성해 왔다. 이번에는 tvN 드라마 「엄마친구아들」과 영화 「베테랑2」의 성공을 바탕으로 마담 투소 홍콩의 초청을 받아 자신의 모습이 밀랍 인형으로 영구보존되는 영예를 안았다.

그는 제작을 위한 실측에 참여했던 기억을 떠올리며, 세계적인 명소에 자신의 모습을 남기게 되어 매우 영광스럽고 자부심을 느낀다고 덧붙였다. 또한 “의상 선택부터 포즈 결정까지 팀과 함께 논의하며 제작 과정에 적극적으로 참여한 시간이 설레면서도 벅찼다. 세밀한 단계들이 하나의 작품으로 완성되는 모습을 지켜보니 정말 감동적이었다.”라고 밝혔다.

멀린 엔터테인먼트 홍콩의 웨이드 창(Wade Chang) 총괄 매니저는 새로운 라인업을 밝히기에 앞서 최근 홍콩에서 발생한 안타까운 사고에 대해 “피해를 입은 모든 분들과 그 가족들에게 깊은 위로의 마음을 전하고 싶다.”라고 전했다. 이어 그는 “마담 투소 홍콩은 K-Wave 경험을 지속적으로 강화하는 데 힘쓰고 있다. 정해인 배우의 진정성과 프로페셔널함은 우리의 협업을 더욱 풍성하게 해주었다. 홍콩에서 K-컬처가 지닌 영향력을 고려할 때, 그의 밀랍 인형 제작 참여는 방문객들에게 색다르고 잊지 못할 경험을 선사할 것이라 확신한다.”라며, “정해인 배우를 우리의 특별한 라인업으로 맞이하게 되어 매우 영광이다.”라고 덧붙였다.

또한 홍콩관광청 김윤호 한국 지사장은 “정해인 배우의 첫 번째 밀랍 인형 공개를 축하하며, 이를 통해 그의 활약과 성과를 기념할 수 있게 되어 기쁘다. 마담 투소 홍콩은 한국 문화를 알리기 위해 꾸준히 노력해 왔으며, 한국 아티스트 전시를 확대해 오고 있다. 특히 최근 전 세계적으로 한국 스타들의 영향력이 커지는 만큼, 마담 투소 홍콩의 밀랍 인형을 통해 글로벌 팬과 방문객들이 홍콩에서 한국의 매력을 생생하게 체험할 수 있기를 기대한다.”라고 덧붙였다.